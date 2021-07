Reiteran pedidos por el regreso definitivo de la ambulancia al CAPS Chapadmalal

Desde la Asamblea de Salud pidieron a la Municipalidad precisiones luego de la llegada de ambulancias. También advirtieron por el funcionamiento del 107.

Luego de la llegada de las tres ambulancias por parte del gobierno nacional, desde la Asamblea de Salud de Chapadmalal, el espacio que llevó la quita de la ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Chapadmalal a la Justicia, reiteró sus pedidos para la restitución definitiva de la unidad de traslado a la sala de salud, en sintonía con los expresado por el comité barrial de emergencia Zona Sur. También advirtieron por el funcionamiento de la línea 107.

Desde noviembre y luego de la intervención de la Justicia, la ambulancia del SAME que históricamente estaba ubicada en el CAPS fue trasladada a la Delegación municipal Chapadmalal ante la negativa de la Secretaría de Salud de llevarla de vuelta al lugar donde la sacó en julio de 2020. A ocho meses de esa restitución “parcial” de la unidad de traslado, reclaman medidas concretas al Municipio.

“Consideramos que ya transcurrió demasiado tiempo para la reorganización del sistema de emergencias y ahora, sobre todo ante la llegada de nuevas ambulancias, es imperioso el regreso de la unidad de traslado al CAPS de la Unidad Turística Chapadmalal”, expresaron desde el espacio integrado por vecinos y vecinas de distintos barrios de la zona sur-sur.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud argumentó en ocasiones que la ambulancia no volvería al CAPS por la presencia de una empresa privada tercerizada para la atención del Servicio Médico provisto por la jurisdicción nacional de la Unidad Turística Chapadmalal, con la que comparten el edificio. Sin embargo, desde la Asamblea advirtieron que el contrato con la firma “Mutual de la Costa Sudeste” y el Ministerio de Turismo y Deportes está próximo a renovarse.

“El pasado 7 de junio tomamos conocimiento que, a pesar de las evidentes y costosas falencias en la asistencia de emergencias brindada por la firma Mutual de la Costa Sudeste S.A, el gobierno nacional no multó a la empresa. También, cuatro días después, supimos que la firma volvió a presentarse en la licitación y, con un monto de más de 19 millones de pesos, seguramente será nuevamente adjudicada al ser la oferta de menor valor”, explicaron.

Ante ese contexto, solicitaron al Municipio que brinde respuestas sobre qué ocurrirá con la unidad de traslado y la gestión de las tres ambulancias llegadas desde Nación. Incluso, ante la necesidad de una restitución definitiva de una ambulancia al CAPS de Chapadmalal, advirtieron por posibles movilizaciones en caso de persistir la falta de soluciones “concretas” al conflicto.

Además de las falencias que aseguran se derivan de la presencia de la ambulancia a unos cinco kilómetros del CAPS, aseguran que el 107, la línea de atención telefónica del SAME a la que deben recurrir para la atención de la ambulancia, no estaría funcionando de correctamente: “Hemos podido comprobar en diferentes situaciones en las que se ha necesitado traslado de emergencia y los vecinos y vecinas no han sido atendidos en dicha línea, teniendo que ser trasladados por otros hasta los centros de salud e incluso al Hospital Regional en situaciones de riesgo de vida”, denunciaron.