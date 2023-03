Reiteran reclamos por “persecución sindical” contra delegadas en el Casino Central

Desde ATE continúan con protestas y presentaciones ante las autoridades frente a sus denuncias.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante esta semana una jornada de protesta en el marco de sus denuncias de persecución sindical contra sus delegadas en el Casino Central y sobre todo ante la “falta de respuestas” al respecto por parte del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Las dificultades para el ejercicio sindical y el impacto de las “precarias” licitaciones en las condiciones laborales del sector.

Semanas atrás, desde ATE, uno de los sindicatos que representa trabajadores de casinos -al igual que otros como la AMS, la Asociación de Empleados de Casinos o el Sitaclah-, decidieron hacer pública una serie de situaciones vividas por delegadas en el Casino Central de Mar del Plata, como rotaciones arbitrarias o cambios en las tareas habituales, medidas que aseguran van por fuera de las posibilidades de la patronal frente a representantes de trabajadores.

Por la situación, desde ATE responsabilizan tanto al director del Casino Central, Jorge Skoczdopole, y al director provincial del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Cristian Segal, a quien no solo acusan por “perseguir” al sindicato sino también de hacerlo desde posiciones machistas.

“El Instituto no nos está dando las respuestas que se necesitan ante una persecución sindical que sufrimos y particularmente las compañeras mujeres delegadas. En esta época es inentendible ese intento de menoscabar las necesidades y ganas de las compañeras de militar y defenderse tanto a ellas como a sus compañeros. Evidentemente no está bien visto en el casino que las mujeres tomemos roles o situaciones de liderazgo o posicionamientos político-sindicales”, sintetizó la referente gremial, Karina Polo, en diálogo con Qué digital.

Al respecto, Polo sostuvo que “la persecución no solo no ha cesado sino que redoblan la apuesta”: “Una de las últimas notas que presentamos estaba firmada por nuestra secretaria general Claudia Rey y la respuesta de ellos fue que no conocían a la señora que firmó, con machismo y desprecio a las mujeres como militantes”, consideró.

La referente gremial indicó que la última carta documento por parte de las autoridades respecto de los reclamos por el cese de la “persecución” fue recibida fue en las últimas horas, tras una protesta y radio abierta realizada el lunes en las puertas del casino marplatense, y nuevamente centrada en un pedido de presentación de “personería jurídica” al reconocido sindicato y también para acreditar la condición de delegadas de las trabajadores. Al respecto, también aseguran haber realizado las presentaciones correspondiente en el Ministerio de Trabajo pero todavía, denuncian, sin respuesta alguna.

“Somos molestos porque hablamos claramente de la situación de los trabajadores de casinos, no tenemos compromisos ni con el privado ni con el gobierno como para decir que estamos preocupados por la situación y la precarización de las licitaciones“, afirmó.

Al respecto, señaló que las denuncias de persecución se dan en un contexto de “licitaciones precarias” en los casinos de la Provincia que también afectan a las condiciones laborales. “Eso va atado a nuestras fuentes de trabajo y a nuestras condiciones para poder continuar cumpliendo funciones”, advirtió.

“Solamente dos casinos de la Provincia están en regla con la licitación, el Central y el de Monte Hermoso. La realidad es que al día de hoy Casinos de la Victoria está ocupando todas las plazas de los casinos de la Provincia sin la licitación correspondiente, y se suma la situación de los casinos de Necochea y Mar de Ajó, cuyas licencias fueron dadas de baja en el gobierno de (María Eugenia) Vidal y que nunca más las volvieron a dar de alta. Necochea está abierto en condiciones precarias, no tenemos información ni vista de voluntad política para que se reabra Mar de Ajó”, contextualizó.

También vinculado a las licitaciones del gobierno provincial, lamentó que no fue una gran temporada para los trabajadores porque cada vez más su trabajo se direcciona hacia las máquinas de juego que, además de no generar un 100% de ganancia para el Estado, también impacta en sus ingresos al no tener la misma propina que sí obtienen en los paños.

“Las máquinas están concesionadas y los trabajadores tenemos una participación del 8% que desde el 2018 no se actualiza en función de cómo se organiza el trabajo. Hay mucho más personal abocado a las máquinas que a las mesas de paño. Hay una intencionalidad para que el personal esté destinado al control de las máquinas”, dijo y agregó que hasta hay un faltante de fichas que también impide la apertura de nuevas mesas.

La precariedad, además, lamentan que se da ante la falta de control del Estado a los privados que están a cargo de amplios sectores de los casinos, por lo cual ocurren cuestiones por las que la empresa “no se hace responsable” mientras que el Estado “mira para otro lado”, acusó la dirigente. “Hay 7 casinos sin licitar, esa es la parte con la que el privado tiene que asumir responsabilidades, con los llamados a licitación que corresponden”, añadió.