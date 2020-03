Repunte, 33 meses: sin movilización pero a la espera de respuestas de la Justicia

Este martes se cumple un nuevo mes desde el hundimiento del buque pesquero. Las familias están a la espera de una respuesta por el pedido de ampliación de pericias.

(Foto: archivo / Qué digital)

Por precaución ante el brote de coronavirus y en consonancia con otras movilizaciones que se supendieron por esta misma razón, las familias de las diez víctimas fatales del Repunte no marcharán este martes al cumplirse 33 meses desde el hundimiento, aunque permanecen a la expectativa de una respuesta de la Justicia al pedido de la ampliación de pericias.

Asimismo, presentaron ante el juez de la causa, Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal N°2 de Rawson una “completa propuesta” para llevar adelante la inspección “a fondo” del casco del buque, hundido frente a las costas de Rawson y que permanece a 53 metros de profundidad.

“El viernes pasado presentamos una completa propuesta concreta que permitiría una inspección a fondo del casco. Esperemos que el Juez Lleral mantenga la misma línea de trabajo que mostró en casos similares”, expresaron los familiares sobre el magistrado que instó al gobierno nacional a arbitrar los medios para realizar una inspección integral al buque hundido Rigel.

Cabe recordar que ya se realizaron pericias al casco de la embarcación pero que las mismas no se hicieron de la manera correcta o al menos no con todo el potencial del que dispone la Armada argentina. Es que, al realizarlas no se utilizó una cámara hiperábica que permite el traslado de buzos para hacer una filmación más certera.

Desde ese momento –diciembre de 2018– las familias están reclamando que las pericias vuelvan a realizarse en el buque de la forma correcta. Las imágenes tienen vital importancia ya que, a partir de ellas, las familias esperan poder cambiar la carátula y elevar a juicio la causa penal para poder avanzar hacia la búsqueda de culpables de la tragedia.