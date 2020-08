Repunte, a 38 meses: familiares sin pensión ni seguros, el otro abandono del Estado

Mientras siguen a la espera de avances en la causa y la ampliación de pericias, las familias vuelven a insistir para que se les otorgue el certificado de presunción de fallecimiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

A cumplir este lunes 38 meses del hundimiento del buque Repunte en las costas de Rawson, las familias de las diez víctimas (tres fallecidas y siete desaparecidas) mantienen el pedido de avances en la causa penal y también reparan en otro abandono del Estado: el que sufren al todavía no contar la mayoría de ellas con el certificado de presunción de fallecimiento que les impide acceder a una pensión y a cobrar los seguros.

Ante un nuevo día 17 que les recuerda a aquel de junio de 2017 -cuando el buque pesquero se hundió con doce trabajadores a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron-, las y los familiares expusieron su dolor a 38 meses y su reclamo de Justicia en busca de conocer las “verdaderas causas del hundimiento”.

“A 38 meses la causa penal sigue en la etapa de instrucción. Pero ese no es el único abandono del Estado“, lamentaron y así volvieron a exponer, tal como lo hacen desde hace más de un año, que solo una de las familias de los siete tripulantes desaparecidos logró tener el certificado de presunción de fallecimiento.

“Eso significa que todavía hay viudas que no tienen la pensión y no han cobrado los seguros. El Estado no los cuidó a ellos, porque permitió que un barco que no estaba en condiciones saliera navegar, por que el Consejo Federal Pesquero justifico la inactividad del Repunte, porque la Prefectura no hizo los controles que tenía que hacer. Pero además las familias siguen sufriendo el abandono del Estado cuando a 38 meses del hundimiento no pueden cobrar una pensión ni pueden cobrar los seguros”, resumieron las y los familiares, atravesados por el dolor.

Frente a la falta de respuestas y ante la imposibilidad de seguir evidenciando sus reclamos en las calles por la vigencia de la cuarentena, buscaron evidenciar con este nuevo comunicado que, lo que viven las familias, “es una desidia total, es un abandono total del Estado“.

En este sentido, a 38 meses del hundimiento volvieron a exigir que avance la causa penal y que se entreguen los certificados de presunción de fallecimiento para que las viudas y sus hijos de los trabajadores puedan cobrar la pensión y los seguros correspondientes.

“Hoy más que nunca redoblamos el compromiso de seguir luchando para que estás tragedias evitables no se repitan y que los responsables de tantas muertes den cuenta en la Justicia”, plantearon a través de un comunicado emitido como cada 17 de cada mes.

Cabe recordar que la última novedad en cuanto a la investigación del hundimiento ocurrió meses atrás y tiene que ver con la intervención de la Junta de Seguridad en el Transporte que, luego de su creación impulsada por las familias, comenzará a indagar en lo ocurrido el 17 de junio de 2017.