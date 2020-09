Repunte: a 39 meses del hundimiento, más familiares con necesidades urgentes

Mientras exigen avances en la causa judicial, vuelven a reclamar por las demoras para recibir los certificado de presunción de fallecimiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

Cuando hace se cumplieron 38 meses del hundimiento del buque Repunte las y los familiares de los tripulantes volvieron a denunciar que pese al paso del tiempo la falta de entrega de los certificados de presunción de fallecimiento les impide acceder a una pensión y a cobrar los seguros. Cumplido el mes 39 del hundimiento el reclamo se repite teniendo en cuenta las necesidades que atraviesan más familiares de las víctimas.

Ante un nuevo 17 que les recuerda a aquel de junio de 2017 -cuando el buque pesquero se hundió con doce trabajadores a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron-, las y los familiares volvieron a reclamar avances en la causa judicial que se tramita en Rawson y volvieron a puntualizar que, pese al paso de otro mes, los certificados de presunción de fallecimiento para las y los familiares de los trabajadores de desaparecidos siguen sin ser expedidos.

Semanas atrás se conoció el caso de Silvia de la Hoz, esposa de Marcelo Islas, que tuvo que dejar junto a sus hijos la casa en la que vivió durante 21 años ya que pese a que desde agosto de 2018 inició el trámite para acceder al certificado de presunción de fallecimiento de su pareja, aún sigue esperando y aún no pudo acceder a la pensión ni al seguro.

Y ahora las y los familiares contaron otro caso, el de Irene, viuda de José Omar Arias, que vive en Puerto Madryn. “Actualmente ella y sus hijas están con covid-19, lo que les imposibilita trabajar y salir a vender productos para poder subsistir ya que esto era el sostén económico que tenían”, expusieron.

Así, lamentaron que “desde hace 39 meses que no tienen ingresos, viven con lo justo, porque todavía no tienen la presunción de fallecimiento”. Y remarcaron que “habiendo pasado más de tres años desde el hundimiento del Repunte, todavía no tiene la pensión que le corresponde por la desaparición de su marido”.

Las y los familiares expusieron que en este caso particular el certificado de presunción de fallecimiento fue tramitado en el Juzgado Nº 2 de Puerto Madryn y que todavía no tuvieron novedades. Pero además denunciaron “que la ART Federación Patronal, a través de sus abogados, niegan el pago que les corresponde, abusan de la necesidad y especulan con la situación actual del país para que la indemnización se desvalorice”.

“Exigimos que se haga justicia, que se entreguen los certificados de presunción de fallecimiento a las viudas, que puedan tramitar su pensión y de la ART Federación Patronal les pague lo que les corresponde”, apuntaron a través de un comunicado.

Al cumplirse 39 meses del hundimiento del Repunte los reclamos de las y los familiares se repiten en busca de Justicia y en busca de una reparación que al menos les permita vivir con dignidad.