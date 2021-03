Repunte, a 45 meses del hundimiento: “Prefectura tendrá que rendir cuentas”

Familiares de los tripulantes centran su atención en la causa judicial. “Probaremos que el Repunte no cumplía las condiciones de seguridad y la fallas en el operativo SAR”, afirmaron.

(Foto: archivo / Qué digital)

Al cumplirse este miércoles 45 meses del hundimiento del Repunte -el buque pesquero que naufragó con doce trabajadores a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron- las y los familiares de las víctimas centran por estos días su principal atención en lograr avances en la causa judicial. Y mientras tienen expectativas de que se pueda avanzar en imputaciones y llamados a indagatoria expresan: “No sólo sabemos y probaremos que el Repunte no cumplía las condiciones de seguridad, sino también que la fallas en el operativo SAR terminaron de sellar el destino de la tripulación”. Por eso, advierten que “la Prefectura tendrá que rendir cuentas”.

Tras la movilización realizada el mes pasado, este miércoles al cumplirse 45 meses del hundimiento las y los familiares señalaron a través de un comunicado seguir “presentes” a pesar de los obstáculos y las complicaciones transitadas con el paso del tiempo y con “el dolor a cuesta, un dolor puesto en acción para que no se repitan estas tragedias evitables y por Justicia”.

“Como cada 17 las familias de las diez víctimas, decimos presente. Nunca fue un camino fácil, desde un primer momento tuvimos claro a quiénes nos enfrentábamos. Cuando se hundió el Repunte, salimos a reclamar justicia y nos trataron de ‘locas’, pero igual seguimos adelante y todas las piedras que nos pusieron las fuimos superando, con mucho esfuerzo, pero sin pausa. Nunca dimos un paso hacia atrás y no lo vamos a dar porque tenemos la firme convicción que defendemos una causa justa“, expresaron.

En ese marco, centraron su atención en la causa judicial que se tramita en Rawson el juez federal Gustavo Lleral. Y se mostraron expectantes de lograr pasos más concretos en las investigación: “La causa penal se encamina a las indagatorias de los responsables del hundimiento del Repunte y de la muerte de la mayoría de su tripulación”. Y así señalaron: “No sólo sabemos y probaremos que el Repunte no cumplía las condiciones de seguridad, sino también que la fallas en el operativo SAR terminaron de sellar el destino de la tripulación”.

Tal como había adelantado tiempo atrás Lorena Arias, quien además de hija de Horacio Airala, maquinista desaparecido en el Repunte, es la abogada de las familias, insisten en avanzar en la figura del abandono de persona en cuanto al accionar de Prefectura y la Armada en el operativo de búsqueda y rescate (SAR), ya que plantean demoras en su desarrollo.

“La Prefectura Naval Argentina tendrá que rendir cuentas por abandono de persona y la muerte de diez trabajadores. El operativo SAR no falló, directamente no existió, las fallas son tantas y tan groseras que los responsables lo saben y por eso están nerviosos. No nos daremos por vencidas, no nos frenarán y no tenemos miedo. Los responsables tendrán que rendir cuentas en la Justicia“, ratificaron este miércoles al cumplirse 45 meses del hundimiento.

El 17 de junio de 2017 el Repunte se hundió en las costas de Rawson con doce personas a bordo, de las cuales solo Lucas Trillo y Julio Guaymas lograron sobrevivir. En el operativo de búsqueda, hallaron los cuerpos de José Homs, Silvano Coppola y Jorge Gaddi, mientras que Gustavo Sánchez, Jorge Arias, Horacio Airala, Néstor Fabián Paganini, Claudio Islas, Isaac Cabanchik y Fabián Samite siguen desaparecidos. Desde ese día, las familias reclaman justicia.