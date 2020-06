Repunte: Meoni anunció que el Ministerio de Transporte iniciará una investigación

A tres años del hundimiento y en diálogo con las familias, el ministro anunció que la Junta de Seguridad en el Transporte, tras su conformación, empezará a investigar lo sucedido.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco del tercer aniversario del hundimiento del Repunte, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, formó parte este miércoles del acto y homenaje virtual realizado por los familiares de los tripulantes, brindó su apoyo a la lucha desarrollada por la multisectorial Ningún Hundimiento Más, cuestionó la antigüedad de la flota pesquera y la “falta de inversión” en el sector y anunció que la flamante Junta de Seguridad en el Transporte comenzará a investigar el caso del pesquero hundido el 17 de junio de 2017. También formó parte de la comunicación el intendente Guillermo Montenegro.

Después de haber logrado tantos cambios estructurales, finalmente las familias sienten que los tres años de lucha ahora también les permitirán a ellas avanzar en la búsqueda de justicia por su caso particular más allá de la causa penal. Tras la sanción de la “Ley Repunte” -conocida como tal gracias al impulso de las familias- fue creada la JST para investigar de manera independiente de Prefectura las causas de los hundimientos, un organismo estatal inédito en Latinoamérica. No obstante, si bien pensaban que la flamante Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres (a cargo de Marcelo Covelli) sólo podría actuar de ahora en adelante, las autoridades les confirmaron que empezarán por el Repunte, ocurrido tres años atrás.

Este miércoles en el homenaje virtual realizado ante la vigencia de la cuarentena por coronavirus por los familiares de los tripulares, trasmitido en su página de Facebook, participó el ministro de Transporte de la Nación y así anunció el inicio de la tarea de la Junta para investigar, en primer término, qué pasó con el hundimiento del Repunte.

“Hoy queremos poner en marcha la investigación de lo que pasó con el Repunte“, fue el anuncio de Mario Meoni en la charla virtual que mantuvo con las familias. “No había mejor homenaje a ustedes y su lucha que comenzar por el Repunte“, añadió en otro tramo.

Además, Meoni ratificó que a Junta “no solamente pretende averiguar qué es lo que pasó, como era con la junta de investigaciones aéreas, sino también para que sirva para que de aquí en mas cada uno de los hundimientos que haya habido por hechos previsibles en la navegación pueda haber una razón, un porqué y ser explicado”, agregó.

“Esperemos que la Junta tenga un primer inicio con esta investigación y que se sepa qué pasó con claridad y para que no pase nunca más”, enfatizó Meoni, quien en un tramo de su mensaje se mostró sumamente emocionado al destacar la lucha desarrollada por los familiares de las víctimas.

“Todas las vidas valen. Cuando se pierde una vida humana es suficiente para que haya un Estado atrás tratando de dar respuesta y eso es lo que pretendemos nosotros”, sumó y expresó su acompañamiento: “Buena parte de que esta junta exista tiene que ver con la lucha de ustedes, eso ayudó de manera determinante para que haya una sanción unánime en el Senado y en la Cámara de Diputados”.

“Uno no puede dejar de ponerse en el lugar de cada uno de ustedes”, remarcó el funcionario y prometió “trabajar muy activamente” en el tema al tiempo que cuestionó la antigüedad de la flota pesquera y la “falta de inversión” que llevan a que “todos los días” se esté “a un paso” de que un nuevo hundimiento vuelva a ocurrir. “Ojalá que no, que no pase más”, añadió y ratificó que el Ministerio de Transporte debe intervenir en la necesidad de renovar la flota aunque sea un área propia de Producción.

El intendente Montenegro, por su parte, también formó parte del acto y destacó “la seriedad y el respeto” con que las mujeres del Repunte llevaron y llevan adelante los reclamos. “Sé que le han metido mucho, que han sufrido mucho. Saben que van a contar conmigo siempre, hoy como intendente, antes como diputado, mañana como vecino. Esto tiene que ver con un reclamo justo y necesario y que se materialice por medio del Ministerio de Trasporte me parece muy bueno”, remarcó con relación al anuncio realizado por Meoni.

Y tras las palabras de Meoni y Montenegro, Gabriela Sánchez, cara visible del colectivo formado en su mayoría por mujeres familiares de víctimas de distintos hundimientos, reflexionó: “Sentirnos acompañadas hoy, después de haber marchado muchas veces solas abajo de la lluvia o no haber sido escuchadas, es muy fuerte“.