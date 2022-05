Repunte: un informe clave y avances importantes en la causa penal

En su informe final, la Junta de Seguridad en el Transporte detectó fallas en la estabilidad. Además, la Justicia comenzó a tomar declaraciones indagatorias.

(Foto: archivo / Qué digital)

La causa penal que investiga el hundimiento del Repunte tuvo avances significativos esta semana ante el inicio de las declaraciones indagatorias en búsqueda de responsables, para lo cual, para las familias fue clave la investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte, que acaba de presentar su informe final donde se destaca el hallazgo de fallas en la estabilidad del buque.

Este lunes, las autoridades de la Junta -creada a partir de la insistencia de las familias nucleadas en Ningún Hundimiento Más por un organismo independiente de la Justicia y de las autoridades marítimas- presentaron a los familiares el informe técnico confeccionado en torno a la historia del buque, las evidencias disponibles y las posibles causas del hundimiento, donde se destaca una serie de incompatibilidades que habrían afectado su estabilidad, sobre todo en un contexto de tormenta.

“A grandes rasgos lo que dice es que el manual de estabilidad del barco no estaba bien, y que no habían recibido el informe meteorológico detallado (sí que venía mal tiempo, pero no cómo iba a ser). En definitiva lo que quiere decir es que con los elementos que tenían las decisiones que se tomaron fueron las correctas pero el barco se hundió porque no tenía estabilidad“, sintetizó Gabriela Sánchez, familiar de una de las víctimas, en diálogo con Qué digital.

“Luchamos un montón para que se investigaran las verdaderas causas del hundimiento, no que le echaran la culpa al error humano o las fallas del capitán. Ahora sabemos con certeza que todo se podría haber evitado“, añadió y destacó el “profesionalismo” que con el que se llevó adelante el informe, con intervención de agencias de investigación de distintos países y datos históricos del buque.

EL INFORME

El Repunte -buque con puerto de asiento en Mar del Plata- zarpó el 13 de junio desde Puerto Madryn, se hundió el 17 de junio de 2017 en la zona de pesca de Puerto Madryn, en operaciones de regreso a la costa. A las 9.20, el capitán emitió una llamada de socorro, lanzó la balsa salvavidas al mar y, sin poder hacerla funcionar, se arrojaron al mar.

Dos tripulantes fueron rescatados con vida, uno por parte del buque María Liliana y el restante por un helicóptero de la Prefectura. Otros tres trabajadores fueron hallados sin vida y siete siguen desaparecidos.

En su descripción de la situación climática, el informe sostiene que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta a las 10.30 del 16 de junio, la cual entraría en vigencia en la mañana del día siguiente. En consecuencia, la tripulación finalizó sus tareas en la tarde del 16 de junio y emprendió el regreso, con hora de arribo a puerto prevista a las 11 de la mañana del 17 de junio.

Según reconstruyeron desde la JST, sobre todo a partir de entrevistas a testigos directos e indirectos, entre las 2 y las 3 de la madrugada un pescador subió al puente para sugerir al primer oficial que reduzca la velocidad por cómo golpeaba el agua con fuerza en su camarote. Horas después, a las 7.40, un tripulante advirtió la presencia de agua en el pasillo de camarotes de estribor que provenía del comedor.

En una de las comunicaciones, el capitán avisó que “creía que tenían un rumbo” en el casco, aunque en las entrevistas los tripulantes no pudieron precisar el origen de las filtraciones. Incluso, sostienen que en navegaciones anteriores, el Repunte ya había tenido filtraciones de agua de mar en los espacios del comedor, alojamiento, sala de máquinas y en los tanques laterales simétricos de combustible de popa.

En consecuencia, comenzaron los intentos por adrizar -enderezar- la nave y a achicar el agua del comedor (reducir la acumulación de agua en espacios interiores a partir de un drenaje superior al caudal de la filtración), algo que finalmente fue logrado a las 8.48.

Sin embargo, hacia las 9.10 el buque comenzó a inclinarse hacia uno de sus costados al punto de aumentar el ingreso de agua sobre la cubierta principal y el filtrado en el pasillo de camarotes. Desde ese momento, no pudieron recuperar el control del buque, ni siquiera con el vertido de combustible al mar. El último mensaje del capitán fue a las 9.35, cuando indicó que abandonaban el buque.

El informe también describe datos relevados en las dos pericias subacuáticas realizadas sobre el Repunte, donde por ejemplo se identificó una chapa soldada “sobrepuesta en la amura de babor”, una reparación que los familiares mencionaban como una de las posibles causas del hundimiento. No obstante, afirman que en las observaciones realizadas la misma se encontraba en su posición original, por lo que “no fue posible establecer una relación directa entre dicha reparación y el desencadenamiento del suceso”.

Entre las conclusiones del informe, detalla que no se identificaron fallas técnicas repentinas previo al hundimiento ni zafas de las trincas de los tangones que pudieran provocar daños en el casco. Tampoco tuvo fallas eléctricas, de propulsión o en el gobierno. Además, no habría ocurrido una situación de navegación en la cresta de la ola y caída al través, mientras que los cálculos obtenidos durante la investigación indican que, en los momentos previos a su abandono, el buque navegó en la zona de riesgo de embestida sucesiva de olas altas.

Además, uno de los puntos claves indica que “el análisis de los planos y del Manual de Estabilidad perteneciente al Repunte permitió determinar que la información que contenía el MEB discrepaba respecto a la situación, estado y tipo de operatoria real del buque con langostino; no sólo al momento del accidente, sino desde el mismo momento en que dicho manual fue confeccionado y aprobado”.

En ese sentido, agrega: “La evidencia reunida durante la investigación sugiere que la escora previa al abandono de la embarcación podría estar relacionada con los efectos del criterio meteorológico de estabilidad que no fueron contrarrestados como indicaba el MEB dado que los cálculos de estabilidad del MEB distaban de la condición operativa real del buque”.



CAUSA PENAL

Además del informe, que para las familias ratifica mucho de los puntos sobre los que vienen insistiendo hace casi cinco años -como las modificaciones que sufrió el buque, las reparaciones y su estabilidad-, son días particulares porque el Juzgado Federal Nro. 2 de Rawson a cargo del juez Gustavo Lleral comenzará a tomar declaraciones indagatorias en búsqueda de responsables por el hundimiento.

Según pudo saber Qué digital, está prevista la declaración indagatoria del ingeniero civil contratado por el armador que realizó el cálculo del manual de estabilidad, el prefecto que aprobó ese manual, los tres dueños del buque -hijos del armador, Luis Caputo, ya fallecido-, el responsable del operativo de rescate, el jefe de la estación aérea de Comodoro Rivadavia, autoridades del Puerto de Mar del Plata y del Consejo Federal Pesquero, entre otros.

“El informe fue muy importante para que la causa penal empezara a avanzar. El miedo que teníamos de que se cerrara la etapa de instrucción ya está, ya lo pasamos y ahora ya pasamos a otra etapa que es la más dura”, expresó Sánchez al respecto y destacó que “de una inactividad total, la causa comenzó a moverse de una manera vertiginosa“.

“Ya nadie va a poder decir que esto fue por error humano sino que acá lo que paso fueron un montón de otras negligencias. Pero el dolor de saber que se podía haber evitado y no lo hicieron”, cerró.

Por su parte, en un comunicado al cumplirse 59 meses del hundimiento, desde la querella de familiares del Repunte remarcaron: “A partir de hoy 17 de mayo de 2022 y gracias al accionar de este colectivo de familias de Ningún Hundimiento Más, no será un naufragio más, no será la tormenta perfecta, no será un accidente, porque desde la recopilación de pruebas, testimonios, pericias en la profundidad del océano hasta el cotejo documental, se logró probar que hubo una cadena de responsables que por acción u omisión según el rol, llevaron al fondo del mar la vida de 10 marineros“.

Además, destacaron el rol que tuvo el fallecido ministro Mario Meoni al constituir el hundimiento del Repunte como la primera investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte, informe que “ratifica lo que venimos diciendo desde el primer día, el Repunte no estaba en condiciones para hacer una navegación segura”, remarcaron.