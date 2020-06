“Restaurante a cielo abierto” y protesta: gastronómicos piden reabrir en Mar del Plata

(Fotos: Qué digital)

Tras una primera protesta en la que empezaron a trabajar con el gobierno municipal, tras una “prueba piloto” en un café a puertas cerradas y tras la elaboración de distintos protocolos que finalmente fueron unificados y así elevados a la Provincia, empresarios gastronómicos y el gremio del sector llevan adelante este martes en Mar del Plata una ruidosa manifestación y un “restaurante a cielo abierto” en la esquina de la Municipalidad con el objetivo de mantener el reclamo para que se habilite la actividad, con restricciones, en la continuidad de la cuarentena por el coronavirus.

Si bien la apertura de locales gastronómicos se trata de una actividad contemplada en la fase 5 de esta etapa de la cuarentena vigente a nivel provincial y Mar del Plata se encuentra en la fase 4, el gobierno municipal insistió días atrás con la presentación del protocolo ante las autoridades bonaerenses para que se habilite la apertura de locales gastronómicos.

“Es sumamente necesario que se reactive nuestra actividad porque realmente la situación es cada vez más crítica“, indicó Nancy Todoroff, secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra).

“Si bien los salarios de marzo se pudieron pagar bien en la mayoría de los casos, en abril hubo alguna dificultad y en mayo ya tuvimos varios problemas. Realmente así como hay muchos empresarios que tienen espalda y pueden responder, hay otros que realmente si no trabajan no tienen cómo afrontar sus obligaciones”, sostuvo la dirigente y cuestionó que la falta de autorización para el regreso a la actividad “no tiene fundamento”.

En este marco, reparó en que “mucho trabajadores se enojan con el sindicato” y remarcó: “Realmente no tenemos poder de acción en este momento. Estamos presente todo el tiempo, para acompañar y conseguir que se les pague pero muchas veces no se logra porque hay muchos que realmente no pueden responder”.