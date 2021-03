Rigel: a 33 meses del hundimiento, volver a marchar para exigir que bajen los buzos

Los familiares se movilizaron por el Puerto para reclamar que el gobierno nacional cumpla con la orden emitida por la Justicia en octubre de 2019. “Es muy desgastante”, lamentaron.

(Fotos: Qué digital)

A 33 meses del hundimiento del buque pesquero Rigel -por el que ocho de sus tripulantes siguen desaparecidos- y a 17 meses de que la Justicia ordenara que el gobierno nacional disponga los medios para que bajen los buzos al casco del barco, familiares y allegados de las víctimas volvieron a movilizarse este martes en el Puerto de Mar del Plata -por primera vez desde el inicio de la pandemia- para recordar a sus seres queridos y expresar el dolor que les implica todavía no tener respuestas del Ministerio de Seguridad para que finalmente se termine el proceso administrativo que permita el descenso los buzos para realizar pericias y rescatar los cuerpos que allí pudieran encontrarse.

Las y los familiares de los tripulantes del Rigel se concentraron este martes a la tarde en el Monumento al Pescador para marchar y luego terminar la movilización en la Banquina de los Pescadores, donde realizaron un nuevo acto al cumplirse un nuevo mes -el 33- desde el hundimiento y el número 17 desde que la Justicia ordenó que se preparen las condiciones y se contrate la tecnología necesaria para el descenso de los buzos hacia donde quedó el barco hundido frente a la costa de Rawson.

Guillermina Godoy, madre del tripulante Nahuel Navarrete Godoy, destacó en diálogo con Qué digital el reencuentro con el resto de los familiares “para seguir en la lucha”. “Es desgastante, fueron casi 31 meses de andar por todos lados, y sentimos que estamos en comunión peleando todos juntos”, expresó.

El principal pedido de las y los familiares sigue centrados por estos días en la orden judicial emitida en octubre de 2019 y que se concrete de una vez el operativo proyectado por el Ministerio de Seguridad mediante la elaboración de los pliegos, que consta de la “localización, identificación fehaciente e inspección subacuática completa externa e interna del buque pesquero Rigel (matrícula 0266), tendientes a recabar toda la información inherente a las causas y demás circunstancias que rodearon al siniestro, y a rescatar los cuerpos de las víctimas de dicho siniestro, que allí pudieran encontrarse“.

“La presentación de los pliegos se hizo el año pasado. En todo este tiempo se estuvieron entre hacer los pliegos, buscar las empresas, ver qué empresas pueden ser. Hasta ahora está tasada en un millón de dólares la primera parte, son tres etapas en las que hay que hacer del trabajo proyectado. Hasta ahora se tasó la primera parte que es para ver en qué condiciones está el barco”, explicó Guillermina.

Esa falta de avances es lo que cada día genera un mayor malestar entre los familiares, que afirman no haber tenido más respuestas desde el Ministerio de Seguridad. “Si siete veces se reiteró la orden y no se hizo nada, quisiera que cambiara la orden y que refloten el barco”, reclamó la mujer y expresó que para el próximo 18 de marzo tienen prevista una reunión con el juez de Rawson que lleva adelante la causa, Gustavo Lleral.

De todas maneras, insistió en el reclamo de que “se cumpla la orden del juez”. “No es porque queremos que bajen los buzos nada más, queremos saber la verdad, queremos que se encuentre a los culpables. Es recuperar los cuerpos de los chicos o de lo que ellos quede”, expuso.

Asimismo, se mostró defraudada con todos aquellos hoy funcionarios y funcionarias y legisladores que durante la campaña electoral pasada se acercaron a la lucha y mostraron su apoyo y que hoy no los reciben. “Me siento muy defraudada, siento que es todo política nada más, quienes marcharon con nosotros, quienes fueron el acampe, quienes nos firmaron el petitorio, hay muchos de los que hoy son gobernantes y sin embargo no te reciben, no te atienden”, lamentó.

El 5 de junio de 2018, el Rigel partió del Puerto de Mar del Plata. Había sido botado hacía 50 años y había pasado recientemente a la tutela de la empresa Pesca Nueva SA. El 9 de junio naufragó frente a la costa de Rawson y finalmente fue localizado tras 23 días de búsqueda.

De sus tripulantes, solo hallaron el cuerpo del capitán y uno de los dueños del buque, Salvador Taliercio, mientras que Nahuel Navarrete, Rodrigo Sanita, Néstor Rodríguez, Cristian Osorio, Rodrigo Blanco, Jonatan Amadeo, Carlos Rodríguez y Pedro Mierez permanecen desparecidos.