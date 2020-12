Rigel: a casi 14 meses de la orden judicial, una protesta en el Ministerio de Seguridad

A poco de cumplirse 14 meses desde que el Juzgado Federal N°2 de Rawson, Gustavo Lleral, ordenara al gobierno nacional arbitrar los medios para que bajen los buzos y recuperen los restos de los tripulantes del buque pesquero Rigel, familiares protagonizaron este miércoles una manifestación en el Ministerio de Seguridad de la Nación para exigir respuestas por la falta de avances.

El próximo miércoles se cumplirán 30 meses desde el día en que el buque pesquero Rigel se hundió frente a las costas de Chubut. Durante casi la mitad de ese tiempo, las familias de los ocho integrantes de la tripulación desaparecidos esperaron (y siguen haciéndolo) por que el gobierno nacional disponga que bajen los buzos, el principal pedido de sus seres queridos.

“Estamos todos cansados de que sea más de lo mismo y que te atiendan para decir que te atendieron. Nos cansamos de los papeles”, expresó en diálogo con este medio, Guillermina Godoy, mamá del tripulante desaparecido Nahuel Navarrete y cara visible de una lucha que llevó a las puertas mismas del ministerio que conduce Sabina Frederic.

“Lamentablemente todos los que palmearon la espalda, los que marcharon con nosotros que nos decían que no era respuesta que el presidente Macri me dijera que no hay presupuesto, hoy se cierran en lo mismo“, lamentó.