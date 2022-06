Rigel, cuatro años: la espera por obtener justicia y el impulso de la memoria portuaria

Las luchas de los familiares de los tripulantes desaparecidos, a cuatro años del hundimiento.

(Foto: archivo / Qué digital)

A cuatro años del 9 de junio de 2018, los familiares de los tripulantes desaparecidos del Rigel, el buque hundido con una tripulación de nueve trabajadores, siguen enfrentando el paso del tiempo, la falta de avances en el gobierno y en la Justicia y la lucha por el impulso de una memoria portuaria que contribuya a impedir que se sucedan este tipo de tragedias.

Cuatro días antes del hundimiento, el buque bajo tutela de la empresa Pesca Nueva SA había zarpado de Mar del Plata en el marco del inicio de la campaña de langostino. Afirman que zarpó demorado por desperfectos técnicos que le impidieron superar un temporal el 9 de junio frente a las costas de Rawson, de regreso al puerto de Camarones.

Hoy, 9 de junio de 2022, sus familiares llegarán a ese puerto para rendir homenaje a sus hijos, padres, hermanos como parte de la búsqueda de responsables que impulsan desde el primer día.

Entre los familiares que estarán allí -muchos también víctimas del espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, dirán presente Guillermina Godoy -madre del tripulante Nahuel Navarrete- y Hugo Amadeo -padre de Jonatan Amadeo- quienes en la previa compartieron con Qué digital el estado de la causa y el impulso de un ejercicio de memoria que se expanda por los principales puertos marítimos del país.

LAS DEMORAS DEL ESTADO, LAS DEMORAS DE LA JUSTICIA

El 9 de octubre de 2019 las familias lograron lo que tanto buscaban, que la Justicia ordene al Estado -puntualmente a la Jefatura de Gabinete de la Nación y a través de ella a los ministerios competentes- que bajen los buzos al casco hundido, no solo para realizar pericias sino también para recuperar los cuerpos de los tripulantes que puedan encontrarse allí. Sin embargo, desde entonces siguen esperando que el operativo se concrete.

Cambiaron las gestiones, pasó la pandemia, se emitieron oficios, se presentaron presupuestos para concretar el operativo y, sin embargo, no solo no pueden cerrar el ciclo sino que la falta de pericias entorpece la búsqueda de responsables.

En ese marco, Guillermina Godoy explicó que en septiembre de 2021 y como un intento de agilizar se había presentado una denuncia contra las autoridades de Jefatura de Gabinete -a cargo de Santiago Cafiero, luego reemplazado por Juan Manzur– por incumplimiento de deberes de funcionario público por dilatar la ejecución de la manda judicial, pero lamentó que luego fue desestimada por la fiscalía.

Entretanto, señaló que el 19 de abril fue emitido un oficio desde la Defensoría pública oficial ante el Juzgado de Rawson para exigir a la Jefatura que cumpla con la orden judicial en un término de 30 días a riesgo de realizarse un pedido de astreintes (un recurso judicial para recurrir al cumplimiento de oficios) y una denuncia en la fiscalía.

“Ante todo esto pidieron una prórroga, concedida por el juez. Está prórroga por 30 días hábiles vencería el 11 de julio, día en que empieza la feria judicial en Chubut hasta el 25. Será el día en que tengan que responder sí o sí para que se llame a licitación urgente si ya están los presupuestos, los pliegos esperando”, explicó Godoy.

“Seguimos peleando con esto, para que dejen de dilatar todo. Están los presupuestos, está todo. Pero hasta el 25 de julio estamos en la espera”, añadió.

Mientras el gobierno nacional sigue dilatando la concreción del operativo, también se demora la Justicia. Es que los pedidos para que se tome declaración indagatoria a los seis prefectos que estaban de guardia ese día en el Puerto de Mar del Plata como imputados del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber verificado las condiciones en las que salió el buque descansan desde hace más de un año en el Juzgado Federal N°2 de Rawson -a cargo de Gustavo Lleral- ante la falta de las pericias que incluyen el operativo exigido al gobierno.

“No se llamó a indagatoria a los prefectos por la falta de pericias. Al no haber pericias no hay responsables, por eso el juez todavía no llamó a los efectivos a declarar”, lamentó Hugo Amadeo.

“LA MEMORIA ES TAMBIÉN BUSCAR JUSTICIA”

Tanto Hugo como Guillermina están en la localidad de Camarones junto a otros familiares. No será un 9 de junio más ni mucho menos, sino que lo pasarán en la última ciudad que sus hijos pisaron antes de embarcarse por última vez, en un puerto al que ya al menos en una oportunidad el Rigel había llegado “con lo justo”.

“Les vamos a hacer un sentido homenaje acá a los chicos, es muy importante y difícil para nosotros llegar a este lugar. Nos costó muchísimo decidir venir. No sabemos si estamos preparados pero acá estamos muchos de los familiares”, reflexionó Hugo.

Allí habrá un acto en el que se prevé la presencia de autoridades del sector y el descubrimiento de una placa como la que descansa en la banquina chica de Mar del Plata. “La idea es hacerlos llegar donde no pudieron llegar“, definió.

El ejercicio de la memoria es una lucha paralela que están encarnando y tanto en Camarones como en Puerto Madryn apuntan a que también se apruebe el proyecto de los familiares para instaurar una “Semana de memoria a los tripulantes desaparecidos en el mar”, como la que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante en General Pueyrredon y que va desde el 9 de junio hasta el 17 de junio, fechas en las que se produjeron tanto el hundimiento del Rigel como el Repunte. Incluso, contaron que el diputado provincial de Chubut por Puerto Deseado, Carlos Santi, se contactó con las familias para impulsar esa semana también a nivel provincial y también nacional.

“Es importante seguir visibilizándolos a ellos y que desde ellos salga todo esto. Nada es porque sí, aunque siga sin entender, sin aceptar lo que pasó. Pero ellos tienen que ser visibilizados. Es momento que empecemos todos los familiares a crear los registros de desaparecidos en el mar. No hay que decir nunca más ‘son más de tal número’, porque tienen nombres y apellidos. Son la historia de la pesca y de las ciudades portuarias. La memoria también es buscar justicia y necesitamos que se terminen estas sumas de víctimas”, reiteró Guillermina.