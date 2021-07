Salud: tras el paro, trabajadores del sector privado permanecen en alerta

Desde la Federación que nuclea a trabajadores de clínicas y hospitales aseguran que la adhesión a los paros de 4 horas por turno fue “total”.

(Foto: ATSA Buenos Aires)

Este viernes, trabajadores de salud del sector privado protagonizaron un paro de actividades por cuatro horas por turno en el marco de la falta de acuerdo en la paritaria con las clínicas y hospitales. Aseguran que la adhesión fue total, instaron al gobierno nacional a involucrarse y permanecen en estado de alerta y movilización.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) sostiene su plan de lucha en busca de un incremento salarial del 45%, un reclamo que este viernes evidenció numerosas adhesiones en todo el país y que en Mar del Plata también se sintió a través de los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), que incluso se manifestaron en las inmediaciones de distintas clínicas.

Frente a un acatamiento que -aseguran- fue total, sostienen que ya “nadie se puede hacer el distraído” y anticiparon que seguirán en estado de alerta y movilización al menos hasta el lunes, día en que volverán a reunirse los principales gremios de la Federación para disponer los pasos a seguir.

“Durante cada periodo del paro dispuesto, la totalidad de los trabajadores se sumó a la medida. En muchas instituciones los trabajadores exteriorizaron el reclamo con manifestaciones callejeras que fueron acompañadas por la comunidad”, relataron desde Fatsa en un comunicado.

De todas maneras, anticiparon que “no se conforman” con la efectividad del paro y llamaron a seguir en pie de lucha para alcanzar el objetivo, es decir, el 45% de incremento salarial. “Nadie puede hacerse el distraído ante semejante demostración de fuerza si de verdad somos esenciales tendrán que atender nuestros reclamos”, manifestaron y plantearon los requerimientos tanto para las empresas de sanidad como al Estado.

“Los empresarios tienen que pagar los salarios que ganamos durante toda la pandemia trabajando sin descanso. El gobierno deberá tomar nota de la injusticia social que padecemos e involucrarse en la búsqueda de soluciones”, advirtieron y plantearon como una contradicción jactarse de un sistema sanitario “sólido” sin atender a su financiamiento.

“Vamos a seguir con el plan de lucha. Pararemos y marcharemos hasta que firmemos todos los convenios colectivos. Todos los trabajadores de la sanidad recibirán el 45% de aumento”, sostuvieron.

La paritaria alcanza a los convenios colectivos 122/75, 108/75, 103/75, 107/75 y 459/06. Ya en en abril pasado el gremio a nivel nacional había cerrado un acuerdo con las cámaras empresariales en torno a una revisión de las escalas salariales de 2020, conflicto que había derivado en protestas y reclamos también en Mar del Plata. El acuerdo contempló un aumento retroactivo al 1° de abril de entre el 15% y el 16% con lo cual se completó un 36,1% anual.

En los meses siguientes, la negociación sobre el corriente año no salió de la falta de acuerdo derivó en el agravamiento del conflicto y en una conciliación obligatoria que no acercó a las partes y, en plena segunda ola de covid-19, desencadenó una serie de medidas de fuerza en todo el país que podrían no ser las últimas.