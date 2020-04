Barco Scirocco: reclaman que los tripulantes sigan el aislamiento en un hotel

Gremios portuarios y familiares cuestionan la falta de respuesta de las autoridades. Afirman poner a disposición uno de sus hoteles.

(Foto: Qué digital)

A la preocupación trasmitida por los propios tripulantes del “Scirocco” -luego de que se conociera el caso positivo de coronavirus de uno de ellos- en torno a la decisión de que todos mantengan la cuarentena adentro del barco, durante este jueves se sumó el reclamo y un fuerte pedido de los gremios del sector y de familiares para que las autoridades municipales, provinciales o nacionales permitan que el buque amarre en el Puerto de Mar del Plata y que los trabajadores, tras ser controlados, continúen el aislamiento en un hotel que puso a disposición uno de los propios gremios.

Mientras el barco “Scirocco” se mantiene sin poder amarrar en el Puerto por disposición de las autoridades sanitarias, el pedido fue realizado por el Sindicato Marítimo Pesquero (Simape) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) junto a algunos familiares de los 30 tripulantes.

“Estamos pidiendo que el barco entre a Puerto, el personal de sanidad no puede atender a los tripulantes porque no se puede llegar al barco que está fondeado”, expresó el secretario general del Simape, Pablo Trueba, e insistió: “Estamos pidiendo que el barco entre, que los profesionales de la salud puedan acceder a la tripulación, revisarlos a todos y el SOMU ofreció el hotel para que hagan la cuarentena“.

En ese sentido, el dirigente reparó en que en las últimas horas presentaron notas y solicitudes para que ello se produzca ante Prefectura, el Consorcio Portuario, la Subsecretaría de Pesca de la Nación y la Municipalidad.

“Fuimos recién a ver al intendente y resulta ser que estaba comunicándose con el gobernador y nos atendieron dos personas en la puerta de mala manera y nos respondieron que las familias hagan una causa judicial para ver de quién es la competencia”, cuestionó Trueba.

Y, de la misma manera, expresó: “Estos tripulantes no vinieron de afuera. Estos tripulantes fueron exceptuados por el presidente para trabajar, lo cual es lo que están haciendo, no puede ser que no puedan entrar para ser atendidos por los médicos”.

Por su parte, desde el SOMU ratificaron haber puesto a disposición un hotel gremial para que los tripulantes puedan hacer allí la cuarentena. “El Estado nos exceptúa para salir a navegar, entonces que el Estado también nos dé las garantías para que esta tripulación pueda bajar a Puerto”, expresó el dirigente Juan Navarro.

En detalle, los gremios buscan que el barco sea autorizado a ingresar al Puerto para amarrar, que se disponga un operativo de seguridad y sanitario y que tras el control se los traslade al hotel propuesto para que cumplan la cuarentena.

Los sindicatos repararon en las dificultades que pueden llegar a presentarse en caso de que algún tripulante pueda llegar a requerir atención médica. “Ayer al mediodía tenía que haber llegado una lancha para llevar barbijos y alcohol en gel y llegó a la noche por el mal tiempo que había. Si no se le puede llevar lo mínimo e indispensable mucho menos se le puede dar atención médica que necesitan”, planteó Trueba.

Cabe recordar que ni bien se conoció el caso positivo a bordo del “Scirocco” el intendente Montenegro afirmó que los tripulantes debían pasar la cuarentena en el interior del barco.