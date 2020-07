Se mantiene el paro de colectivos en Mar del Plata: “Si no pagan, seguiremos”

Los choferes disidentes de la UTA mantienen el bloqueo en la empresa 25 de Mayo. “El paro va a continuar hasta que depositen la plata adeudada”, reafirmaron en la tarde de este sábado.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras un pedido de la policía para que abandonen el lugar y permitan el ingreso y egreso de las unidades, los choferes disidentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificaron este sábado por la tarde que seguirá el paro de colectivos en Mar del Plata y la manifestación en la puerta de la empresa 25 de Mayo hasta tanto se les depositen diversas sumas salariales adeudadas.

Desde este sábado, cumplido el paro nocturno a las 6 de la mañana, el servicio de colectivos en Mar del Plata se mantiene afectado por una protesta y medida de fuerza impulsada por choferes que no se sienten representados por la UTA y que desde este viernes habían iniciado una manifestación en la cabecera de la empresa 25 de Mayo, ubicada en Constitución al 10020 y perteneciente al empresario Juan Inza, que monopoliza el control de todas las empresas de colectivos de la ciudad, con excepción de Batán SA.

En ese marco, este sábado por la tarde los choferes contaron que se acercaron dos policías a pedirles que levantaran la medida, algo que fue rechazado por los trabajadores.

“Se acercaron diciéndonos que nos querían desalojar, que nos querían sacar, no haciendo genuino nuestro reclamo. Hay cosas que no se entienden, por un lado está la suspensión de servicios que es de 22 a 6 (impulsada por la UTA) que eso lo toman como genuino, pero todos sabemos que es por un tema de aumento del boleto, es un cuento chino y ya lo venimos viendo hace años. Y no ven como genuino nuestro reclamo por la falta de pago salarial”, apuntó Máximo Valdez, uno de los choferes que forma parte de la protesta.

Así, explicó que la respuesta a los policías fue que se mantendrán en el lugar hasta tanto encuentren una respuesta a su reclamo de cobrar diversas sumas salariales adeudadas. “La respuesta a estos efectivos, porque obviamente vinieron de palabra sin ningún papel de fiscalía ni nada, fue que el paro va a continuar, la carpa y la manifestación van a seguir acá en la puerta de la empresa y hasta que depositen la plata adeudada no va a haber servicio de transporte en la ciudad”, ratificó el trabajador, integrante de la facción disidente de la UTA.

Además, los choferes que forman parte de la protesta cuestionaron los métodos implementados por los empresarios y el gremio. “Esta gente si no es por un lado o es por el otro, tratan de sacar algún beneficio, si no es con el aumento del boleto es con algún subsidio, el tema es sacar dinero de donde sea y siempre utilizan como rehén al chofer, y nunca somos consultados, nunca nadie se acerca a preguntarnos, todo se define entre el gremio y la empresa”, acusaron.

Según explicaron los choferes, el reclamo obedece a diversos incumplimientos salariales por parte de la patronal, ya que todavía no se les pagó el aguinaldo y se está a la espera de lo que ocurrirá con los salarios de junio. Pero además advierten que a las deudas se suman la diferencia de un aumento del 18.3% correspondiente al medio aguinaldo de diciembre además de sumas por un “incremento solidario” decretado en enero pasado para el sector privado por el gobierno nacional. “No se pagó en marzo, ni en abril, ni en mayo ni ahora que estamos próximos a junio”, explicaron.

Al reclamo de los choferes de líneas urbanas también se sumó el de líneas interurbanas que se encuentran interrumpidas desde marzo por la cuarentena, como Costa Azul y la 221, que también pertenecen al empresario Inza. En ese caso, según contaron, se les adeuda el 50% del salario de mayo y crece la incertidumbre por los sueldos de junio.

Con esos reclamos como consigna, y luego de que la UTA saliera cuestionar la protesta, los choferes disidentes advirtieron: “Si no pagan, seguiremos acá”.

El viernes desde la UTA habían explicado que el lunes próximo deberían cobrar los salarios de junio y que en el transcurso de la semana deberían tener acreditado el aguinaldo. En esa misma línea, quedaron a la espera de una propuesta en relación a los montos adeudados por los otros conceptos. Bajo esas “condiciones” el gremio había anunciado que quedaba desactivado el paro total de actividades que realizaron durante el jueves, algo que finalmente reiniciaron los choferes disidentes del gremio durante la mañana de este sábado. Cabe recordar que lo que sí se mantenía por disposición de la UTA con el impulso empresarial era el paro nocturno de 22 a 6.

Hasta la tarde de este sábado, y pese a la gravedad del conflicto que deja sin servicio a toda la ciudad, desde el gobierno municipal no habían emitido ningún tipo de comentario o información sobre su intervención en el conflicto.