Docentes y estudiantes piden la continuidad del programa “Secundaria con oficios”

La incertidumbre educativa y laboral se mantiene para instructores, tutores y miles de estudiantes. Exigen a las autoridades provinciales la continuidad de los cargos.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una de las primeras medidas para evitar la propagación del coronavirus fue la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y la implementación de alternativas virtuales con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica durante el ciclo lectivo. Sin embargo, el panorama para el programa “Secundaria con oficios” atraviesa por estas semanas una incertidumbre educativa y laboral que afecta a docentes, instructores, tutores y miles de estudiantes. Por esta razón se organizaron para exigir a las autoridades provinciales la continuidad de los cargos que venían funcionando desde el año pasado.

“Estudiantes y docentes del programa nos encontramos con la incertidumbre educativa y laboral ante la falta de continuidad. Se abrió una convocatoria para la inscripción virtual de estudiantes al Plan FinES, pero ese programa deja afuera la formación del oficio, que era una motivación para la finalización de la secundaria y la búsqueda de una salida laboral”, explicó el tutor sociolaboral y coordinador de Educación Popular y Cultura de la organización Barrios de Pie, Manuel Vilches.

El problema comenzó en febrero, cuando se deberían haber designado –como en años anteriores- las coordinadoras regionales, que son el enlace entre las organizaciones de tutores y la Dirección de Adultos que depende de la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires. “Se tendrían que haber designado las coordinadoras y les tutores, eso no sucedió en febrero y esperamos hasta marzo donde empezamos a consultar a ver qué sucedía”, compartió Vilches en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, remarcó que por entonces se presentaba un retraso en la designación de autoridades tanto en la Dirección de Adultos como en el programa, por lo que planteó que “el conflicto es previo al Covid-19 y toda la crisis de aislamiento”. “Al día de hoy no hubo designaciones, la coordinación del programa no tiene nombramientos”, resaltó el tutor sociolaboral. Y señaló que “la inexistencia de designaciones” deriva en que durante marzo y abril los docentes no hayan cobrado, y además atraviesan momentos de marcada incertidumbre laboral.

“Secundaria con oficios” es un programa destinado a la educación de adultos, con el objetivo de que no sólo terminen la educación obligatoria, sino que además puedan formarse en algún oficio a lo largo de los tres años de cursada. “Sólo en la Región Educativa N° 19 que abarca Mar del Plata, Mar Chiquita, Coronel Vidal y General Alvarado esta medida afecta directamente a más de 4000 estudiantes y más de 500 trabajadores de la educación, entre tutores, docentes e instructores”, manifestó Vilches.

“Justamente era el oficio la motivación para el estudio y permitía pensar un futuro distinto a las personas de los barrios populares, sectores con gran vulnerabilidad y falta de trabajo”, puntualizó. Y además, señaló que para este año se pensaba en incorporar a unos 2000 estudiantes nuevos en las organizaciones sociales y comunitarias. En el programa participan, además, ONG, iglesias, sociedades de fomento o clubes barriales, en cuyas sedes se dictan las clases en los barrios.

CONTINUIDAD EDUCATIVA EN MEDIO DE LA CUARENTENA

Según explicó Vilches, hasta el momento y a través del contactos con las directoras de las escuelas de adultos con las que trabajaban, recibieron la información de un mensaje del Ministerio de Educación respecto a que las y los estudiantes tanto del Plan FinEs como de “Secundaria con oficios” tenían que inscribirse de manera virtual para poder cursar.

De esta manera, los trabajadores advirtieron que en caso de que eso se concretara, sin lugar a dudas derivaría en la “exclusión” de las y los tutores, instructores y docentes.

En este marco, y además teniendo en cuenta lo “inviable” que resulta el desarrollo de la educación virtual en los barrios más vulnerables, las y los trabajadores proponen a las autoridades bonaerenses la designación de los tutores de las organizaciones que ya venían participando del programa para pensar herramientas posibles para implementar.

“Por ejemplo, los comedores siguen abiertos para la alimentación de las personas, ese podría ser un punto donde se podrían entregar módulos o pensar distintas estrategias. Otra es el uso del teléfono pero de manera más tradicional, con un llamado telefónico. Vemos que hace falta reducir al mínimo posible la modalidad virtual y volver a una educación más a distancia para lograr una verdadera inclusión de aquellas personas que no tienen conectividad, que son la gran mayoría”, consideró.

“Consideramos fundamental que el Estado provincial garantice el ejercicio del derecho a la educación, promoviendo una efectiva inclusión para miles de estudiantes que se encontraban cursando en el programa hasta el segundo cuatrimestre del 2019, ya que se trata de una población socialmente vulnerable, perteneciente a los sectores populares, históricamente excluidos”, cerró Vilches.