Segmentación tarifaria: últimos días de inscripción y una “compleja” implementación

Hasta fin de mes se puede realizar el trámite para no perder los subsidios. La visión de la ONG Consumidores Argentinos y las principales dudas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A una semana de iniciada la inscripción virtual para no perder los subsidios en los servicios de gas y luz como parte de la segmentación tarifaria impulsada por el gobierno nacional, una propuesta de asesoramiento gratuito de tres días llevada a cabo en Mar del Plata entre el Sindicato Luz y Fuerza y la ONG Consumidores Argentinos derivó en la recepción de múltiples consultas y dudas ante impedimentos fundamentales como no contar con una computadora, un mail o internet. A la espera de la apertura de las oficinas de Anses para realizar el trámite presencial, estiman que esas serán también las principales situaciones a resolver.

La segmentación tarifaria impulsada por el gobierno y acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica la quita parcial de los subsidios que se incluyen en las facturas de energía eléctrica y gas de usuarios y usuarias residenciales debería derivar, de acuerdo a lo afirmado oficialmente, en que un 10% de la población deba pasar a abonar la tarifa plena en tanto que un 90% conserve los actuales subsidios con dos niveles de aumentos tarifarios periódicos contemplados según los ingresos.

Pero la inscripción que deben realizar las y los usuarios para formar parte de la segmentación y determinar si conservarán o no los subsidios fue abierta el viernes 15 con un reducido plazo para realizar el trámite virtual: entre tres y cuatro días de acuerdo a las terminaciones de los DNI. De todas maneras, se espera que cuando el martes termine el último plazo fijado se libere esa inscripción virtual al menos hasta el último día de julio para quienes aún no pudieron cargar los datos.

* 0 – 1 – 2: entre el 15/7 y el 19/7. * 3 – 4 – 5: entre el 20/7 y el 22/7. * 6 – 7 – 8 – 9: entre 23/7 y el 26/7.

Mientras tanto, para este lunes se espera que aquellas personas que encontraron dificultades para hacerlo online empiecen a acudir con sus turnos previos a las oficinas de Anses para completar el trámite allí.

En la previa de esa acción, y luego de que las dudas empezaran a multiplicarse, esta semana en Mar del Plata el Sindicato Luz y Fuerza y la ONG Consumidores Argentinos realizaron tres jornadas de asesoramiento gratuito en la sede del gremio de 25 de Mayo 4135 de 14 a 17. ¿Con qué se encontraron? Con que alrededor de un centenar de personas -sobre todo mayores- presentaba inconvenientes y complicaciones de las más básicas que les impedían incribirse, como por ejemplo no contar con una computadora, un mail o internet.

“Queríamos hacer como una capacitación, explicarle a la gente dónde encontrar los datos que se piden. Imprimir las pantallas que te encontrás para mostrar cómo cargar los datos. Pero lo que nos encontramos fue que hubo gente que nos decía que no tenía internet, o sea que no tenían cómo empezar, o gente que no sabía cómo cargar, que no tiene computadora, gente mayor con celular pero no con computadora, o sin dirección de mail”, describió Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, y evaluó: “No sé si son masivas, pero a nosotros nos sorprendió y acudió mucha gente angustiada porque por ahí se le vencían los plazos con el documento”.

De esta manera, remarcó Procelli, esas jornadas que apuntaban al asesoramiento, terminaron en muchos casos con la carga del trámite en al menos 70 casos en dos días. “Supongo que cuando se abran las oficinas de Anses se encontrarán con el mismo panorama”, señaló teniendo en cuenta que recién este lunes se iniciará la concurrencia con turnos a las oficinas del organismo oficial.

El plazo para completar el trámite virtual terminó por ser una sorpresa incluso para las entidades representantes de consumidores, que apenas unas horas antes del anuncio realizado el viernes 15 habían mantenido una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación para estar al tanto de la situación: sin ir más lejos, en ese encuentro aún no se conocía que la inscripción sería acotada a algunos días por la terminación de DNI y se preveía que todo el proceso se extendería al menos hasta mediados de agosto.

Por lo pronto, la información oficial difundida desde la Secretaría de Energía fue que una vez que se completen los plazos para cada terminación de DNI para cargar los datos se abrirá al menos hasta fines de julio la posibilidad de que puedan acceder al trámite todos los usuarios sin limitación de terminación de DNI.

Según informó la agencia oficial Télam, el gobierno nacional aspira a llegar al menos a una carga de 10 millones de usuarios de los servicios de gas y de electricidad para fines de julio, plazo de inscripción fijado que, según declaró el vicepresidente de Cammesa (compañía encargada de operar el mercado eléctrico mayorista de Argentina), Santiago Yanotti, “no tendrá postergación para su implementación”.

Hasta este sábado a la mañana eran 3.660.254 millones de usuarias y usuarios de los dos servicios energéticos los que habían cargado sus declaraciones juradas de manera online. Yanotti afirmó que el decreto que definió la nueva política en materia de subsidios “prevé que el que no se anote en esta etapa perderá su subsidio”. “Se está intensificando la comunicación y es necesario que las familias sigan cargando sus datos de forma masiva, pero el ritmo del esquema de segmentación va a continuar”, sostuvo.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN

Para Procelli, si bien la medida en general, a partir de su intención, resulta positiva en función del objetivo perseguido de que “quien lo pueda hacer pague la tarifa plena” de los servicios, la “complejidad” radica en la implementación a partir de múltiples factores.

“El tema es la aplicación, que trae inconvenientes para conectar cada usuario y cada medidor, o sea si uno quiere ajustar el medidor a cada uno de los usuarios y a los ingresos económicos, sobre todo en este caso que se ha tomado el ingreso familiar y ni siquiera el ingreso individual. Es muy complejo en función de que es muy dinámico: los ingresos son muy variados y obviamente la dinámica de un grupo que convive también, sea familia o no. Entonces eso implica que la carga de datos tenga que estar permanentemente actualizada”, analizó.

El régimen de segmentación -para la aplicación de futuros aumentos y para la delimitación de la mantención o no de subsidios- está compuesto por tres niveles y será al Nivel 1 al que se le dejará de aportar el total de los subsidios del Estado nacional (con una quita gradual en lo que queda del año a partir de agosto), en tanto que el 2 y el 3 los mantendrán:

Nivel 1 – Mayores Ingresos: usuarios y usuarias que tendrán a su cargo el costo pleno del componente energía del respectivo servicio, por reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando en su conjunto a los y las integrantes del hogar:

a) Ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a tres y media (3,5) Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el Indec, es decir $364.758,80 al valor de junio calculado para la canasta que fue de $104.216,80.

al valor de junio calculado para la canasta que fue de $104.216,80. b) Ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años;

con antigüedad menor a cinco años; c) Ser titulares de tres o más inmuebles;

d) Ser titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP;

e) Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Nivel 2 – Menores Ingresos (integrado por los beneficiarios de la tarifa social): usuarios y usuarias a quienes el impacto en factura equivaldrá a un incremento porcentual total anual tarifario de hasta el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, por reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando en conjunto a los y las integrantes del hogar:

a) Ingresos netos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el INDEC, es decir $104.216,80 a valor de mayo de la canasta del Indec;

a valor de mayo de la canasta del Indec; b) Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (Renabap);

c) Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en Renacom;

d) Al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

e) Al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a una y media (1,5) Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el Indec, es decir $149.516,77 a valor de mayo;

Poseer hasta un inmueble;

No poseer un vehículo con menos de 3 años de antigüedad

Nivel 3 – Ingresos Medios (un nivel intermedio entre los dos anteriores): usuarios y usuarias no comprendidos en los niveles 1 y 2 a quienes el impacto en factura equivaldrá a un incremento tarifario porcentual total anual no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

Ingresos mensuales entre $104.216,80 y $364.758,80 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec).

Asimismo, serán incluidos en este nivel quienes, pudiendo integrar el Nivel 2 Menores Ingresos, en virtud de reunir alguna de las condiciones a), c) o e) sean propietarios o propietarias de dos o más inmuebles, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, o sean propietarios o propietarias de un vehículo de hasta tres años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El gobierno nacional detalló que los usuarios y las usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red que integran los Niveles 2 y 3 “no tendrán un nuevo incremento en las facturas para el año 2022” en función de los que ya se aplicaron en lo que va del año.