Segunda etapa de inscripción de las Becas Progresar: plazos, montos y líneas disponibles

Anses informó que hasta el 31 de agosto estará abierta la inscripción al programa.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunció que ya está abierta una segunda etapa de inscripción a las Becas Progresar para aquellas personas que necesiten recibir un aporte económico para continuar sus estudios. Líneas disponibles, plazos, montos y requisitos.

Luego de una primera convocatoria que estuvo abierta hasta el 30 de abril e incluyó la ampliación a jóvenes de 16 y 17 años -cerca de 15 mil en el partido de General Pueyrredon-, el gobierno nacional lanzó una nueva etapa de inscripción al programa para las líneas Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; y Progresar Trabajo.

La inscripción -que solo deben completar quienes no estén percibiendo el programa- se debe llevar a cabo en www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o en la app Progresar, con plazo límite el 31 de agosto. Es importante tener en cuenta que para tener acceso, los ingresos del grupo familiar de la o el titular no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, un total de 143.550 pesos desde el 1º de agosto.

Las becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) se empezaron a implementar en 2014. Consta de un aporte económico mensual dividido en doce cuotas -su monto depende según la línea y el nivel de estudios- y con un plus de 1.000 pesos por conectividad, condicionado a matriculación, asistencia y rendimiento académico.

BECAS PROGRESAR: MONTOS

Los últimos montos vigentes en la web del gobierno nacional partían de los 6.400 tanto para Progresar Trabajo, Obligatorio, Superior Universitario (ingresantes y hasta 5to año), Superior Terciario (ingresantes y hasta 4to año). En el caso de las becas de educación superior considerada “estratégica”, los montos llegan hasta los 10.660 pesos.

Progresar Enfermería, por su parte, los montos se incrementan año a año entre los 6.400 pesos iniciales hasta los 10.700 pesos que perciben quienes cursan el último año.

Las y los beneficiarios cobran el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso, salvo en estudiantes avanzados, que perciben la totalidad.

BECAS PROGRESAR: REQUISITOS

Educación Obligatoria. Está dirigida a alumnos y alumnas argentinos o residentes desde hace al menos dos años. El rango etario es de entre 16 y 24 años, con extensión a 35 años para personas con hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental. Además, las personas trans e integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad y refugiadas no tienen límites de edad. Asimismo, se debe comprobar la pertenencia a la condición de alumno regular en una institución educativa, con sus respectivos certificados y los ingresos familiares no deben superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles. Para más información, hacé click acá.

Nivel Superior. Podrán inscribirse aquellos argentinos que tengan entre 17 y 24 años para el caso de ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y hasta 35 para personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. No rige límite de edad para personas trans, con discapacidad, refugiadas e integrantes de comunidades originarias. Además, no se deben tener ingresos en el grupo familiar equivalentes a más de tres salarios mínimos. Para más detalles, accedé a este link.

Progresar Enfermería. La línea de becas está destinada a estudiantes que ingresen o se encuentrencursando la carrera de enfermería en una universidad nacional o un instituto de educación técnica superior de gestión estatal o privada inscripto en el Programa Nacional de Formación en Enfermería (Pronafe). Los ingresos de la o el estudiante y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que no existe el límite de edad para el acceso. Otro de los puntos es que se debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero, con residencia legal de cinco años en el país , además de contar con el DNI.

Progresar Trabajo. Se trata de becas para cursos de formación profesional. La línea está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativos, naturalizados o extranjeros, con residencia legal de cinco años en el país , además de contar con el DNI. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, no hay límite etario en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como pueden ser las personas trans, integrantes de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la o el estudiante y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles.