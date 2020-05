Segunda noche de acampe en el basural y sin recolección de residuos

(Foto: archivo / Qué digital)

Este viernes será la segunda noche de acampe de las y los recuperadores en el ingreso del basural y, por lo tanto, también será la segunda noche consecutiva sin recolección de residuos en Mar del Plata y Batán desde que se retomó el conflicto por la falta de respuestas del Ceamse y el silencio de la Municipalidad.

Ante el silencio de los funcionarios y, también, la falta de diálogo con los manifestantes, sumado al pedido sin responder de que hagan presentes responsables de la empresa, los recuperadores se mantienen bloqueando el acceso al predio, a pesar del frío y a pesar del miedo de ser desalojados.

“Si no viene una persona de Ceamse de Buenos Aires a resolver este problema el acampe no se levanta. Sebastián D’Andrea y otros fucionarios vinieron a hablar hoy a hacer nada porque habló con gente con la que no tenía que hablar en lugar de hablar con nosotros”, relató en diálogo con Qué digital desde el acampe Martín Romero, uno de los referentes.