Segundo cobro del IFE: cinco preguntas frecuentes y sus respuestas

Para el segundo pago, Anses dispuso que todos se realicen mediante cuentas bancarias. Qué pasos seguir y cómo saber por dónde cobarlo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Desde la semana pasada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó en su sitio web un aplicativo de consulta para el cobro del segundo pago de $10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través del cual los beneficiarios deben informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para hacer efectivo el pago. Es que este segundo cobro será canalizado solamente a través de cuentas bancarias, por lo que los beneficiarios que no cuenten con una deberán abrirla de manera gratuita.

A partir de este martes se iniciará el cronograma de pago para aquellos que ya hayan cobrado el primer pago a través de una cuenta bancaria y para aquellos que lo cargaron para este pago y antes lo habían hecho por otros medios. Sin embargo, todavía se mantienen para muchos beneficiarios dudas sobre qué trámite deben realizar en caso de haber cobrado el primer pago a través del Correo Argentino o por códigos en cajeros de las redes Link o Banelco.

En este marco, Anses difundió una serie de preguntas frecuentes con sus respuestas para clarificar el nuevo mecanismo puesto en marcha para este segundo pago de $10 mil.

Cabe recordar que este lunes terminarán de cobrar el segundo pago del IFE -según el cronograma vigente- los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 9, y a partir del martes se iniciará el pago para quienes hayan informado un CBU, también con el número de terminación del DNI, comenzando por el 0. La finalización de este cronograma está prevista para el 6 de julio. De todas maneras, si alguien no llegó a informar un CBU tendrá otra oportunidad. Además, los días de cobro serán comunicados a cada beneficiario vía mensaje de texto (SMS).

¿Cómo cobran quienes el primer pago lo recibieron con la AUH, en una cuenta bancaria informada o con Cuenta DNI?

Si cobrás la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo o ya cobraste con tu CBU o con Cuenta DNI del Banco Provincia, se te depositará en el mismo lugar sin que necesites realizar ningún trámite adicional.

¿Cómo se recibe el IFE si el primero pago se cobró sin CBU?

Si cobraste por Correo Argentino, Código Red Link o Banelco, ingresá a anses.gob.ar/ife para consultar tu estado. La Anses te va a informar si ya contás con alguna cuenta registrada. Si tenés una o más CBU deberás elegir en cuál querés recibirlo. También podrás agregar una nueva que esté a tu nombre.

Es que, según explicaron desde Anses, suele pasar que las personas tienen cuentas en algún banco activas que no recuerdan o que no usan hace tiempo: por trabajos anteriores, por haber cobrado en algún momento algún programa como la AUH u otro. Por ello al ingresar cada uno de los beneficiarios del IFE a ese aplicativo en la web de Anses van a encontrar las cuentas activas que se detectaron. En caso que haya alguna reciente que no figure, también existe la posibilidad de cargarla. De esta manera, cada persona ingresa y elige la cuenta bancaria en la que quiere recibir los $10 mil.

¿Hay que hacer algún trámite se el primer pago se cobró por Cuenta DNI del Banco Provincia?

Si cobraste el primer pago del IFE por Cuenta DNI del Banco Provincia, no debés realizar ningún trámite ya que cobrarás del mismo modo por esta cuenta.

¿Cómo se hace para cobrar si una persona nunca tuvo una CBU?

Si nunca tuviste una CBU, podés generar una en el banco que prefiera e ingresarla en anses.gob.ar/ife. Si no, la Anses se comunicará a partir de julio para ver cómo continuar el trámite.

¿Cómo se consigue una CBU?

Podés abrir una cuenta bancaria gratuita en muy pocos pasos y sin salir de tu casa. Existen varias alternativas: bancos digitales y bancos tradicionales, mediante sus aplicaciones para celulares.

En las últimas horas desde Anses informaron que más de un millón de beneficiarios iniciaron el trámite en distintas entidades financieras para sumarse al sistema bancario.