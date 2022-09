Segundo día de acampe, con un nuevo pedido de reunión a Montenegro

Además de los reclamos al gobierno nacional, piden reunirse con las secretarías de Obras y de Desarrollo Social para abordar el déficit habitacional y la asistencia a comedores.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este miércoles se cumple el segundo día de acampe en el centro de Mar del Plata por parte de organizaciones de izquierda que llevan adelante un plan de lucha con planteos al gobierno nacional. No obstante, también se sostienen los reclamos a nivel local: pidieron un reunión con el intendente Guillermo Montenegro y responsables de las secretarías de Obras y de Desarrollo Social para abordar el déficit habitacional y la asistencia a comedores.

Como sucede en Capital Federal, en las inmediaciones de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen desde este martes por la tarde, organizaciones que integran la Unidad Piquetera como Libres de Sur Territorial (ex Barrios de Pie), Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-Votamos Luchar, entre otros, iniciaron la medida de fuerza.

El reclamo se da en sintonía con lo que sucede en otras ciudades, con manifestaciones en contra de la política económica que está llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa y su impacto en la política social. Por ejemplo, reclaman la falta de avances en las negociaciones con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta por abrir un plan de obra pública y viviendas que permita generar puestos laborales.

Además, enfatizaron en la pérdida de poder adquisitivo frente a la falta de una actualización salarial paralela al proceso inflacionario. “A la vez los recortes en salud, educación, vivienda y transporte, sumado a los aumentos en las tarifas, precarizan aún más nuestras vidas”, apuntaban en un comunicado.

No obstante, también hay reclamos al gobierno local como parte de la medida de protesta y enfocados en cuestiones que se reiteran desde hace tiempo ante la pauperización: la implementación de un plan de viviendas que permita un doble impacto, mejorar el déficit habitacional y la falta de empleo, como también la necesidad de garantizar la asistencia a los comedores que articulan las organizaciones sociales en los barrios y contienen a una masa importante de familias a las que, ocupadas o no, sus ingresos no les permiten acceder a un plato de comida.

Es por ello que permanecen a la espera de respuestas a un pedido de reunión dirigido al intendente como al secretario de Obras, Jorge González, como también a referentes de Desarrollo Social de la Municipalidad, a cargo de Vilma Baragiola.

“También llevamos el reclamo hacia el municipio de Guillermo Montenegro, que ha dado la espalda, desde el principio de su mandato, al sector mas despojado de la clase trabajadora, lxs precarizadxs y desocupadxs. No ha tenido ni una política en pos de generar trabajo genuino para la desocupación que padece Mar del Plata, como tampoco ha habido ninguna medida social paliativa acorde a las necesidades que se viven en los barrios populares”, remarcaron.

Uno de los focos se centra en el pedido de gestiones a Provincia y al Municipio por la construcción de 45 viviendas: “Desde hace meses que las organizaciones sociales venimos en plan de lucha por tierra y vivienda que implicaría también trabajo para las cooperativas, y no ha habido respuesta, ni siquiera una mesa de dialogo para atender la situación”, plantearon.

Por su parte, lamentan que el alimento provisto por Desarrollo Social Municipal a partir de distintas manifestaciones realizadas “es insuficiente”. “El área está sufriendo un claro ajuste ya que, dada la emergencia alimentaria, las tarjetas de alimentos locales no han sido ni por lejos actualizadas a un monto razonable acorde a la inflación permanente, no llegando ni a $900 con lo que no puede cubrirse ni lo mas mínimo en la alimentación de una familia que padece la pobreza o indigencia”.