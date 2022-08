Semana de la Lactancia: los beneficios, las dificultades y su promoción en Mar del Plata

La puericultora a cargo de la sala de lactancia de la UNMdP destaca los beneficios y desafíos. Un proyecto de ordenanza impulsa la creación de centros en la ciudad.

(Foto: Alfonso Cerezo / Pixabay)

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia con el objetivo de fomentar la práctica y generar conciencia social sobre los beneficios que otorga la leche humana a los bebés. A nivel local, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) fue pionera al momento de inaugurar su sala de lactancia a fines de 2021, un espacio pensado para amamantar y extrar leche que también cuenta con el acompañamiento de una puericultora. Sin embargo, la falta de acceso general de personas con capacidad de amamantar a salas de lactancia, derivó en las últimas horas en el ingreso de un proyecto en el Concejo Deliberante con el propósito de crear centros de lactancia de acceso público en dependencias municipales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la lactancia humana exclusiva hasta los seis meses sin incluir agua, jugos o infusiones, ni alimentos. La leche humana no solo provee los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios sino que también confiere al bebé la inmunidad contra las enfermedades más comunes en esa etapa de vida. Pasados los seis meses, se deben incorporar progresivamente alimentos apropiados para la edad manteniendo la lactancia hasta los dos años o más, según el deseo de la persona que amamanta y su hijo o hija.

En ese sentido, la puericultora a cargo de la sala de la lactancia de la UNMdP, Josefina Brenes Bonilla, explicó que la leche sufre cambios constantes según los requerimientos de la o el niño en cada momento de su vida. Por ello, “no es lo mismo la leche de los primeros días, llamada calostro, que la leche que va pasando a los seis meses, al año o a los cuatro años. La leche se adapta a las necesidades“, sostuvo al mencionar, entre otros beneficios, la prevención de la diabetes y enfermedades respiratorias en la adultez.

Si bien la leche humana es la mejor opción para el bebé y la persona que amamanta, y las recomendaciones apuntan a extender la lactancia por un plazo mínimo de dos años, la capacidad de sostenerlo no es la misma para todas las personas. Por un lado, surgen ciertos mitos o informaciones falsas ligadas “al dolor o el temor a lastimarse”, planteó Bonilla. Allí aparece, en muchos casos, el mito transgeneracional de las familias donde se sostiene que no se amamanta porque “en la familia no hay leche de calidad”, planteó la experta y afirmó que menos del 10% de las personas que no lo hacen padecen alguna cuestión física, biológica o patológica.

Pero también gran parte de las dificultades surgen en torno a las licencias laborales y la falta de espacios amigables en Mar del Plata que funcionen para amamantar, extraer leche y también como espacios de cuidado y acompañamiento, una situación a la que Bonilla se refirió como un “sistema económico y laboral que no promueve ni sostiene los espacios adecuados para la lactancia”.

Es que, según planteó la puericultora de la UNMdP, si bien el Ministerio de Salud de la Nación avala que lo necesario es la lactancia hasta los seis meses y continúa hasta los dos años con la alimentación complementaria, “las licencias laborales son solamente de 90 días“. Por ello, “la mayoría de las personas que amamantan se incorporan al trabajo cuando sus bebés tienen dos meses y si están en pareja, sus acompañantes a los dos o 15 días dependiendo las paritarias de cada lugar”, explicó.

CENTROS DE LACTANCIA EN MAR DEL PLATA

Además de la complejidad de las licencias laborales que en la mayoría de los casos resultan de cortos e insuficientes períodos de tiempo, al momento de reincorporarse a los puestos laborales “muchas personas terminan sacándose la leche en baños y oficinas”, apuntó Bonilla. Es que, según la referente, la gran mayoría de los espacios de trabajo no cuentan con salas de lactancia. Por ello, la reincoporación laboral durante el período de lactancia bajo estas condiciones “es la segunda causa de la tasa más alta de destete“, sostuvo.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, el bloque del Frente de Todos (FdT) presentó en las últimas horas ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que impulsa la creación de un “programa integral sobre lactancia” con el objetivo de implementar en Mar del Plata espacios públicos destinados para “amamantar o extraer leche asegurando una adecuada conversación, recepción de información, acompañamiento en lactancia y recepción de donaciones voluntarias de leche materna”.

En ese sentido, el proyecto propone crear centros de lactancia que funcionen como espacio de escucha, acompañamiento y asesoramiento gratuito a través de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, doulas, puericultoras y médicas. A su vez, al menos uno de los centros de lactancia, que “deberá estar ubicado en un lugar de fácil acceso y de gran concurriencia”, también funcionará como un banco municipal de leche en el cual se recibirán donaciones voluntarias de leche humana además de encargarse de la extracción, conversación y distribución según normas de bioseguridad.

Si bien el expendiente ingresado en el Concejo plantea la creación de centros de lactancia en todos los edificios públicos municipales, comenzando por la Municipalidad de General Pueyrredon, cualquier persona en período de lactancia podrá acceder más allá de ser trabajador o trabajadora de la dependencia. Por el contrario, la sala de lactancia que actualmente funciona en el complejo de la UNMdP de lunes a viernes únicamente está destinada a la comunidad universitaria (personal docente, no docente y estudiantes) con turnos que se solicitan a través de las redes sociales del Programa de Género de la UNMdP o al mail generounmdp@gmail.com.

En paralelo, continúa a la espera de avances en su tratamiento en el Concejo Deliberante un proyecto presentado hace poco más de dos meses por el radicalismo que solicitó al Ministerio de Salud bonaerense que realice las gestiones necesarias -teniendo en cuenta dos leyes provinciales y nacionales que apuntan a la regulación, promoción y protección de los bancos de leche además de la promoción y concientización pública de la importancia de la lactancia- para la creación de un centro de lactancia materna y un banco de leche en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.