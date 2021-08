Semana Mundial de la Lactancia Materna: “Se está recuperando la idea de tribu”

Micaela Conti, asesora en lactancia materna, conversó con Qué digital sobre el acompañamiento en pandemia y destacó la importancia de contar con información.

(Foto: Ministerio de Salud de la Nación)

Desde 1992 del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este 2021 en más de 170 países a través de eventos virtuales se fomenta la práctica en pos de mejorar la salud de bebés y asumir el compromiso social para sostenerla. En este marco Micaela Conti, asesora en lactancia -quien junto a su hermana gestionan Lactanet- conversó con Qué digital para derribar mitos, explicar los beneficios de la práctica y los aspectos sociales que intervienen más aún ante la llegada de la pandemia de covid-19.

Gracias al trabajo sostenido y las alternativas que brindan los canales virtuales Conti reconoció que “de a poco estamos recuperando esta idea de la tribu, que entre mujeres se vayan apoyando y pasando los conocimientos sobre lo que es la lactancia materna”.

Bajo el lema “Proteger la lactancia: una responsabilidad compartida” esta semana se llevaron a cabo diferentes actividades alusivas a la promoción de la lactancia materna. En este punto, la asesora marplatense compartió que desde su rol buscan “recuperar esa parte de la cultura que de algún modo está interfiriendo con un comportamiento primitivo y natural como es la lactancia”. “Nuestra misión es brindar información y apoyo, son herramientas muy necesarias para que la mamá pueda sostener la lactancia materna”, sumó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, sin incluir agua, jugos o infusiones, ni alimentos. Luego, se comienzan a incorporar progresivamente alimentos apropiados para la edad, manteniendo la lactancia hasta los dos años o más, según el deseo de la madre, hijo o hija. A raíz de la pandemia, especialistas sugieren mantener la lactancia, lavándose las manos y usando barbijo. Es importante no interrumpirla por contraer la enfermedad o vacunarse.

Décadas atrás ante el avance de la industria, la lactancia materna se vio interrumpida por la leche de fórmula y el mercado se posicionó fuertemente. Frente a esta situación, hace algunos años las asesoras de lactancia potenciaron redes de contención para acompañar a mujeres con capacidad de lactar y familias que lo requirieran.

Desde la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) -institución internacional que protege, promueve y apoya la lactancia materna en el mundo- invitan a que la sociedad se involucre. En este punto Conti ejemplificó que se “pone como actor clave en la protección de la lactancia a los sindicatos y las organizaciones laborales porque es importantísimo para una mamá que vuelve a trabajar tener un tiempo asignado para poder hacerse una extracción de leche”.

“Hay una romantización de la maternidad. Los medios, las revistas, ahora Instagram y Facebook trasmiten una idea de que en la maternidad es todo perfecto y es un momento en que la mamá tiene que estar las 24 horas feliz y enamorada de su bebé y en realidad no es así. El puerperio es un momento de mucha vulnerabilidad en el que las hormonas están haciendo destrozos en las emociones de la mamá”, explicó Conti.

La idea de que nace un bebé y todo es maravilloso comenzó a deconstruirse en los últimos años. En la Semana Mundial de la Lactancia Micaela Conti reforzó este concepto: “Antes de que llegue un bebé una es independiente y se vale por sí misma y luego de golpe se pasa a estar las 24 horas disponible de una pequeña persona cuya supervivencia depende de mí y eso es abrumador, es un cambió terrible”.

“Es muy distinto leerlo que vivirlo”, destacó Conti sobre la información a la que se accede mientras se cursa el embarazo y sobre lo que pasa cuando nace un bebé sano, si tiene que permanecer en neonatología o fallece. Tras el parto comienza una etapa intensa con respecto a la lactancia materna y por momentos abrumadora, en la que dar la teta comprende una enorme responsabilidad y las dudas se incrementan. En este primer tiempo es indispensable consultar ante signos de dolor, fiebre o malestar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LACTANCIA? La lactancia es beneficiosa tanto para el bebé como para la persona que amamanta. En lactantes, baja la incidencia de infecciones respiratorias y de diarrea, reduciéndose el riesgo de hospitalización por ambas patologías en un 57% y 72%, respectivamente. A largo plazo, también se observa que disminuye en 26% el impacto del sobrepeso y de 35% en diabetes tipo 2. ¿Qué tiene la leche materna? Si bien cada cuerpo produce lo que su bebé necesita la ciencia demostró que la leche materna esta compuesta por agua, anticuerpos, células de inmunidad, lactosa, bacterias probióticas, proteínas, aminoácidos, oligosácaridos, hormonas maternas, minerales, vitaminas A, D, C, E, B12 y B. A su vez, la lactancia brinda una oportunidad de reforzar el apego, con beneficios para el desarrollo infantil. Actualmente, Argentina cuenta con la Ley N° 26.873 de Lactancia Materna o la recientemente sancionada “Ley de los 1000 días”, que ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios.

“NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR APOYO E INFORMACIÓN PARA SOSTENER LA LACTANCIA MATERNA”

Lactanet es un proyecto que llevan adelante las hermanas Carolina y Micaela Conti. El impulso surgió años atrás cuando su madre Etel fundó la Liga de la Leche en Mar del Plata. “Empezó a capacitarse como líder de la Liga de la Leche en la ciudad, en Miramar y Lobería. Su inquietud surgió luego de haberle dado mamadera a sus primeros cuatro hijos, los alimentó con leche de fórmula y a los últimos tres les dio la teta, a partir de ahí quiso dedicarse a apoyar a las mamás para que pudieran dar la teta”, rememoró Micaela.

De esta manera, las hija mayor y menor de la familia Conti luego de tener a sus hijos decidieron continuar con el legado de su mamá en pos de la lactancia. En este sentido, y a través de lactanet.com.ar acompañan a cientos de madres en Mar del Plata y otras regiones, ya que para poder sostener la lactancia materna es necesario el apoyo de toda la comunidad: el acompañamiento de la pareja, la familia y el entorno.

A su vez, los ámbitos de trabajo y de estudio tienen que contemplar licencias por maternidad y por paternidad, espacios para la extracción de leche y horarios reducidos para disponer de tiempo para alimentar al bebé con leche materna.

“Hace miles de años la lactancia era la única forma posible de alimentación. Luego el desarrollo de la industria y de las leches de fórmula fue desplazando a la leche materna y se perdió el pase de información de mujeres a mujeres”, reflexionó.

El inicio de la lactancia materna puede ser complejo y más si no se cuenta con información certera al momento que se está transitando. Es ahí donde las asesoras de lactancia cumplen un rol fundamental: ya hace tres décadas atrás culturalmente la sociedad no apoyaba y muchos especialistas recomendaban ante cualquier eventualidad el uso de leche de fórmula.

La asesoría grupal o individual puede resolver dudas de lactancia materna como si el bebé no aumenta de peso, cuándo y cómo utilizar un extractor manual o eléctrico. Así, de forma respetuosa desde Lactanet brindan respuestas concretas ante una mastitis, además ofrecen técnicas para relactar sin usar mamadera y responden las dudas que aparecen, como sentir que no se está produciendo suficiente leche.

– El trabajo que venían realizando de asesoramiento y redes se vio afectado por la pandemia de covid – 19 ¿Con qué desafíos se enfrentaron?

– La llegada de la pandemia fue un gran desafío porque nosotras teníamos encuentros presenciales con las mamás. Todos los meses hacíamos un encuentro del grupo de apoyo a la lactancia materna que es el espacio gratuito que tenemos y en el que invitamos a las mamás a compartir información y experiencias sobre la lactancia materna y lo más importante que consideramos del grupo es el apoyo recíproco. En el grupo no es tan importante nuestro rol como asesoras, si bien nosotras aportamos información en los momentos en los que es necesario, es más importante el apoyo recíproco de madre a madre. Muchas veces se da el encuentro de madres que están en la misma situación o también encuentro de madres experimentadas que les comparten a madres principiantes. Las interacciones que se dan en el grupo son muy enriquecedoras para todas y la verdad es que ese espacio presencial lo perdimos y lo continuamos de forma virtual.

– ¿Cómo fue esa adaptación?

-Fue muy positivo como continuo, incluso como anecdótico nos pasó una vez que a las dos se nos cortó internet en la sesión del grupo, estábamos las dos preocupadas porque habíamos dejado a las mamás solas y cuando volvimos a ingresar estaban charlando como si no se hubieran dado cuenta que nos habíamos ido, eso nos dio la pauta de que estaba funcionando. Pero no es lo mismo estar en un momento de vulnerabilidad, confusión, preocupación, con muchas inquietudes y estar hablando a través de una pantalla que estar frente a frente. Las asesorías individuales son algo de lo que nos ocupamos y las continuamos durante mucho tiempo por medio de videollamadas, lo bueno fue que nos contactamos con mamás de otras partes de Argentina como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, en Capital y nos abrió un poco las fronteras; el otro día tuvimos la consulta de una mamá desde Colombia.

– Ahora con el avance de la campaña de vacunación ¿cómo están trabajando?

– Volvimos de a poco a ofrecer la posibilidad de asesorar y visitar en las casas con los protocolos covid correspondientes. El grupo de apoyo sigue siendo virtual, aunque la semana que viene justamente para celebrar esta Semana Mundial de la Lactancia Materna vamos a hacer un encuentro presencial en un parque al aire libre, con menor riesgo de contagio de covid, usando barbijo y alcohol en gel. Teníamos muchas ganas de invitar a las mamás a estar juntas y compartir un rato cara a cara.

– ¿Si una mamá lactante se contagia o está vacunada contra covid los anticuerpos se los pasa al bebé?

– Se ha visto en los estudios que se hicieron con madres lactantes que los anticuerpos que la mamá tiene tanto cuando contrae la enfermedad como cuando se da la vacuna pasan por medio de la leche materna al bebé. Estos antiticuerpos le dan al bebé una inmunidad pasiva, eso quiere decir que el bebé no desarrolla sus propios anticuerpos contra la enfermedad sino que tiene los anticuerpos de su mamá que van a estar presentes en el bebé durante cierto tiempo, aún no se sabe bien por cuánto y no hay estudios que lo indiquen. Pero se sabe que si el bebé en ese tiempo contrae la enfermedad esos anticuerpos lo van a ayudar a combatirla mejor y de cursar la infección de una forma mucho más leve que si no hubiese recibido los anticuerpos por medio de la leche materna.

– Estadísticamente en Argentina la lactancia exclusiva es del 95% y luego de los seis meses si la mamá comienza a trabajar solo el 40% puede sostenerla ¿Cuánto influyen las condiciones laborales?

-Desde la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) que es la institución internacional que protege, promueve y apoya la lactancia materna a través del mundo se pone como un actor clave en la protección de la lactancia a los sindicatos y las organizaciones laborales porque es importantísimo para una mamá que vuelve a trabajar un tiempo asignado para poder hacerse una extracción de leche, un lugar adecuado donde poder hacerlo porque hoy en día lamentablemente las extracciones en el trabajo se hacen en el baño y no es un lugar adecuado para extraer la leche y un lugar también para almacenarlo, debería haber una heladera para almacenarla hasta que vuelva a su hogar. Son cosas que desafortunadamente no se cumplen en todos los ámbitos laborales y es un aspecto muy importante en la protección de la lactancia materna.

– Uno de los principales mitos a erradicar es que al principio “dar la teta duele” porque es información que se pasa de generación en generación ¿Sentís que eso de a poco comienza a cambiar con el trabajo de las redes de acompañamiento?

– La verdad es que hoy en día las tasas de lactancia materna vienen aumentando alrededor del mundo y es más la gente que está interesada en el tema y que busca difundir información adecuada y dar sostén. Dentro de los profesionales de la salud involucrados como pediatras, enfermeras y parteras hay mucha más capacitación en el tema que años atrás. Hay cursos de actualización organizados por la Sociedad Argentina de Pediatría, es algo que se ve continuamente. De a poco estamos recuperando esta idea de la tribu que entre mujeres se vayan apoyando y pasando los conocimientos sobre lo que es la lactancia materna.

-Una especie de Tribu 2.0…

-Tal cual, en ese sentido y con la pandemia nos han ayudado muchísimo las redes. También es una alegría ver en las redes cuando hay personas de referencia, famosas, actrices, modelos, personas populares que no solamente visibilizan lo que es la lactancia sino que también muestran el lado B, el lado que no es tan lindo o tan de color rosa en la lactancia y la maternidad. Creo que de a poco todas esas cosas están ayudando a deconstruir el concepto romantizado de la lactancia y la maternidad para empezar a valorar esto tan lindo de la vida como lo que realmente es.

– Ante cualquier duda sobre medicamentos o tratamientos ¿sugerís la web e- lactancia?

-Sí, es una fuente muy recomendable de compatibilidad de la lactancia materna con muchos elementos, desde medicamentos hasta tratamientos de belleza o diferentes tipos de alimentos. Es muy completa y además se actualiza contantemente. Es una gran fuente de información para toda mamá lactante.