Ser hipoacúsica en cuarentena: entre la discriminación y la necesidad de concientización

Mónica, con su tapabocas transparente.

Desde el momento en que se declaró la cuarentena para prevenir el coronavirus, las personas sordas e hipoacúsicas vienen advirtiendo sobre la importancia del uso de tapabocas y barbijos transparentes para asegurar una buena comunicación, ya que necesitan leer los labios para poder entender. Sin embargo, la realidad muestra que todavía falta mucho para que la sociedad sea consciente de esta situación. Así fue que la marplatense Mónica Leguizamón -quien es hipoacúsica- expuso a través de las redes sociales lo que le sucedió con personal de seguridad cuando intentó, días atrás, ingresar a un comercio.

“Hoy no es un buen día. Fui a un comercio para comprar unas cosas que necesitaba pero el personal de la seguridad no me dejó ingresar porque consideró que mi tapaboca no es ‘tapaboca’”, denunció en su cuenta de Facebook.