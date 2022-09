Ser una “maldita lisiada” y tener que “pedir permiso” para vivir en Mar del Plata

La accesibilidad en la ciudad según la experiencia de la comunicadora y activista Florencia Santillán. Las “barreras” del día a día, su libro y la relación del feminismo con la discapacidad.

(Fotos: Qué digital)

Por: Celeste Verdicchio redaccion@quedigital.com.ar @Verdicchio_c

Florencia Santillán tiene 30 años. Es comunicadora, creadora de contenidos, feminista y activista por los derechos de las personas con discapacidad y acaba de presentar su primer libro digital Maldita lisiada en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. A través de sus redes sociales, difunde contenido para exponer la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad en diferentes ciudades, entre ellas Mar del Plata, donde vive desde hace un año: “En general es una ciudad poco accesible pero que tiene muchísimo para trabajar. Podría ser un ejemplo en el país”, sostiene en una entrevista con Qué digital al cuestionar la gestión municipal y la necesidad de más políticas públicas y de presupuesto. Su activismo, la experiencia de moverse por la ciudad en primera persona “pidiendo permiso” y la visión municipal al respecto a través del director de Discapacidad, Marcos Folgar.

El estado de las veredas, la falta o el estado de las rampas es lo primero que Florencia se encuentra en la cotidianeidad al salir de su casa para ir a hacer las compras, visitar a un amigo o —como ella misma mostró— en algo tan “banal” como ir a hacerse las uñas y que describe en su video viral de TikTok con el objetivo de interpelar a su audiencia: “Hay que cambiar la visión que hay sobre la discapacidad, esta idea de desgracia por un lado y de visión ejemplificadora por el otro. Esto de ‘sos un genio o una genia’ porque salís de tu casa. Bueno, no debería ser un mérito para ninguna persona poder salir de su casa a hacer cosas. No debería ser un premio usar silla de ruedas y hacerte las uñas”.

La primera barrera a la que la persona con discapacidad se enfrenta es la decisión de salir de su casa, porque sabés que todo lo que va a pasar afuera es una odisea. Terminar llegando a un lugar o a tu casa sana y salva termina siendo una hazaña.

MALDITA LISIADA

Al grito de “¿Qué haces besando a la lisiada?” y “te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio” sorprende Soraya Montenegro a los personajes de Nandito y Alicia besándose en la famosa telenovela mexicana “María, la del barrio”. La expresión de Soraya al encontrar a la “maldita lisiada” besándose con Nandito, se convirtió en el meme más compartido de Centroamérica y también en el nombre que lleva el libro de Florencia Santillán en una coproducción con el escritor, fotógrafo y periodista Santiago Solans en un intento de “interpelar desde la incomodidad y hacer circular la palabra en torno a la discapacidad, entender que estos malditos discas también nos organizamos y salimos a dar batalla por recuperar los espacios (como el amor y el deseo) que históricamente nos fueron negados”, introdujo sobre la obra.

— ¿Cómo surge el título de “Maldita lisiada”? ¿Es una forma de resignificar el concepto, de reapropiarse?

— Absolutamente. Yo uso silla de ruedas desde hace siete años y la primera vez que escuché la palabra lisiada de manera resignificada fue de la boca de una amiga, de mi primera amiga lisiada. Me lo apropié y empecé a usar el término y hoy es un término que usan todos mis amigos y amigas tratando de darle otro sentido. La palabra lisiado siempre fue casi un insulto, con esta idea de ‘cómo vas a ser lisiado, si ser lisiado está mal’. Bueno, no es algo que esté bien o mal. Es algo que sucede.

Cuando pensamos en el título del libro fue jugando un poco con eso y con la idea de maldición que siempre hay en torno a la discapacidad. Cuando nos enteramos que una persona está embarazada lo primero que le decimos es ‘mientras sea sanito o sanita’. Y si no es sanito o sanita, ¿qué pasa? Parece que la peor maldición es que nazca con alguna diversidad funcional o discapacidad y eso casi siempre es visto como una maldición. Jugar con esas dos palabras nos venía como anillo al dedo para transformar esa típica escena de la novela que si uno la analiza es terrible porque el gran problema es que el personaje estaba besando a una lisiada, ese era el conflicto. Maldita lisiada no solo es el título del libro sino que también es la identidad de mi creación de contenido en redes sociales. Hay gente que piensa que yo soy la maldita lisiada (risas).

ACCESIBILIDAD EN MAR DEL PLATA: UN DESCUIDO “MUY NOTORIO”

La falta o la carencia de accesibilidad en la zona céntrica de Mar del Plata —que incluso se profundiza aún más en las zonas y barrios más alejados del centro— deja en evidencia la vulneración de derechos de las personas con discapacidad y también la exposición al peligro de manera constante: “A veces un trayecto que podría hacer en 15 minutos lo hago en 25 o 30 porque tengo que ir atenta a que no me pise un auto”, sostiene Florencia al afirmar que en algunas oportunidades debe transitar con su silla de ruedas por la calle entre vehículos, por ejemplo, por no poder subir a la vereda ante la falta de rampas en las esquinas.

Para la autora de Maldita lisiada, “todo eso habla de un descuido muy notorio por parte de la gestión municipal. Hay muchas rampas en mal estado, partidas, torcidas, mal pintadas y descuidadas. Las veredas también están muy rotas. Yo vivo en zona céntrica pero si te vas para otra zona de la ciudad sucede lo mismo. Algunos lugares como Güemes son más accesibles, otros menos, pero en general Mar del Plata es una ciudad a la que desde lo arquitectónico le falta mucho para ser accesible”, analizó.

“Quienes hoy ocupan cargos políticos y que pueden significar un cambio son personas que salen de la sociedad marplatense. Claramente hay una falta de políticas públicas, de presupuesto invertido en materia de discapacidad y eso siempre es responsabilidad de la gestión de las ciudades y de que quienes conforman los organismos planteen esta agenda, al menos como preocupación”, agrega.

“PEDIR PERMISO”

El acceso al transporte, cafés, bares, boliches e incluso a balnearios —en una de las ciudades más turísticas del país—, se torna una “odisea” para personas que se movilizan en sillas de ruedas como Florencia. La falta de políticas de accesibilidad para las personas con discapacidad forma parte de las denominadas “barreras” que imposibilitan, en el día a día y hasta en lo más cotidiano, garantizar el acceso a espacios públicos y privados, movilizarse e incluso disfrutar o, en palabras de Florencia, el “derecho al ocio”.

“Las personas con discapacidad no solo vamos al médico, a rehabilitación o a visitar un familiar. Hacemos las mismas actividades que cualquier persona. Simplemente que nosotros demoramos el doble de tiempo y pedimos permiso prácticamente en todos los lugares averiguando si podemos entrar, si podemos circular, si hay baño y así sucesivamente. Todo el tiempo nos enfrentamos a esas barreras”, describe.

Por eso, Mar del Plata, una ciudad que históricamente recibe a “cientos y cientos” de turistas y personas por año, también las “expulsa”, denuncia Florencia específicamente en lo que respecta a las personas con discapacidad. “Si vos venís a una ciudad con mar que tiene playa y estás en silla de ruedas y no tenés acceso para ir a la playa que querés porque no hay silla anfibia, por ejemplo, te está expulsando. Si querés ir a un boliche a la noche y no te dejan pasar porque estás en silla de ruedas, te están expulsando”, argumenta.

Las sillas anfibias del Municipio son muy poquitas y, entre paréntesis, están en un estado calamitoso. El derecho al ocio termina estando vulnerado en una ciudad turística que recibe a miles y miles de personas.

DEPENDER DE LA BUENA VOLUNTAD

En el caso del servicio de transporte público urbano en Mar del Plata, Florencia enumera una serie de falencias que van desde la falta de capacitación de los choferes hasta la poca cantidad de líneas con rampa e incluso conductores que ni siquiera paran: “La aplicación Cuándo llega te marca los colectivos con el símbolo de la silla de ruedas pero cuando está llegando muchas veces apagan el cartel y cuando finalmente llega a la parada y vos estás ahí justo ‘no anda la rampa’ o está rota”, describe como otra de las experiencias que le tocó atravesar.

“Muchas veces el chofer no sabe usar la rampa o ‘no sabe’ usar la rampa. Con mis amigas lo tenemos diagnosticado: es fija que si el colectivo tiene rampa y viene demorado en su recorrido justo ‘no va a funcionar’. En paralelo se da que las rampas están muy descuidadas y cuando las empiezan a bajar levantan tierra por todos lados lados y ni hablar de la falta de formación de los choferes”, suma.

“Con los taxis o remises pasa lo mismo, no hay muchas unidades que sean tipo Kangoo o Partner y en mi caso que tengo una silla que hay que desarmarla, muchas veces no te quieren subir y apelás a la buena voluntad. No debería ser algo librado a la buena suerte. Ese derecho debería existir y estar garantizado y no ser una hazaña”, sostiene.

HACIA UNA MIRADA ANTICAPACITISTA

Poner el cuerpo es con frecuencia un mantra que se repite entre aquellos y aquellas que militan en organizaciones y se dedican al activismo en espacios políticos. Pero ¿qué ocurre con las y los que no pueden poner el cuerpo? Las femidiscas (feministas discapacitadas) ponen en jaque la mirada capacitista vigente: aquella que decide qué cuerpos son más válidos que otros en función de cuán productivos son al sistema.

— ¿Cómo es tu relación con el feminismo y la discapacidad?

— Tengo 30 años y milito desde los 17. En mi vida he pasado por muchos espacios diferentes pero mi primera definición es que soy feminista. Todos los espacios que transito en mi vida los transito siendo feminista. La discapacidad es uno. No soy lisiada por un lado y feminista por el otro. Soy una lisiada feminista. Y esa es una gran deuda de los feminismos: construir una militancia anticapacitista entendiendo que seguimos estando al costado de la agenda principal del movimiento y dejando a compañeros y compañeras por fuera. No se trata solo de titular stories en Instagram que incluso ha sido una gran conquista porque costó mucho que se empezara a hacer, sino que hay que empezar a darle voz a las personas con discapacidad que se suman a construir espacios militantes.

Creo que ese sigue siendo un gran desafío para las organizaciones y el movimiento feminista en general pero también un llamado a les lisiades para organizarnos y ocupar los espacios que nos han negado históricamente mientras los encuentros continúen siendo expulsivos de las personas con discapacidad con escaleras, sin intérpretes de lengua de seña, sin material accesible para que todas las personas puedan entender y mientras seguimos creyendo que da lo mismo ofrecer ayuda que poder entrar por nuestros propios medios. El anticapacitismo tiene que ser transversal al feminismo porque si no seguimos en un sistema de opresión a las personas con discapacidades, tanto hombres como mujeres e identidades disidentes. Nosotros somos parte de ese colectivo diverso porque tenemos una diversidad corporal y muchas veces no es tenida en cuenta por gran parte del movimiento feminista.

***

LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA ACCESIBILIDAD

A fines de 2019, en el inicio del gobierno de Guillermo Montenegro se incorporó a Marcos Folgar como titular del área de Discapacidad en el Municipio de General Pueyrredon. En una entrevista con Qué digital, el director y licenciado en comunicación social detalla cuáles son actualmente las principales líneas de acción de la gestión de cara a la “construcción de una ciudad más accesible”.

Como una especie de “guía” de la gestión, la Dirección de Discapacidad del Municipio trabaja con el Plamac, un plan municipal de accesibilidad creado bajo la Ordenanza N°19.183 con el objetivo de elaborar propuestas y proyectos que “permitan encauzar decisiones, esfuerzos y recursos municipales destinados a facilitar la accesibilidad a ámbitos urbano-edilicios de usuarios con movilidad y/o sensorialidad reducida”, sostiene el expediente.

“El Plamac ya tiene diez años y de alguna manera cruza transversalmente a todos los gobiernos. Fue creado en la gestión de Gustavo Pulti, continuó con Carlos Arroyo y actualmente con Montenegro”, reseña Folgar. Con la participación de agentes municipales pero también de otras instituciones como la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Colegio de Arquitectos, asegura que el Plamac “trabaja día a día para lograr una ciudad más accesible”.

Sin embargo, como parte de un plan que hasta el momento desarrolló acciones muy concentradas en la zona céntrica, Folgar admite que “aún falta mucho en el tema de la accesibilidad en Mar del Plata”. En ese sentido, y al ser consultado por Qué digital sobre cuáles son las principales líneas de trabajo que el Municipio lleva adelante en torno a una ciudad más accesible, detalló que “algunas de las acciones que se han hecho son las rampas en la Avenida Independencia que intentan ser ‘un camino’ hacia PAMI”.

Esta construcción, sostiene Folgar, apunta a la accesibilidad universal ya que “las rampas las utilizan todos, personas con o sin discapacidad, niños y adultos mayores. Y así ocurre también en el Centro de Salud N°1. En algún momento se estaba remodelando el ingreso por escalera y al lado una rampa y gracias a la intervención del Plamac se planteó que todo el ingreso sea a través de la rampa”, describió.

Otra de las acciones en las que el Plamac ha trabajado es en la construcción de “cajeros automáticos bajos, de un metro de altura, que puede usar cualquier persona e incluso personas en sillas de rueda o bajas” y también en la instalación de baldosas podotáctiles: “Estas baldosas tienen una especie de botones que permiten que la persona ciega sepa que está en determinado lugar”, detalla Folgar. La instalación de las baldosas podotáctiles “se realizó en el marco de una remodelación de la Peatonal San Martín que estaba toda ‘lisa’ sin ningún tipo de identificación y era realmente un peligro”, advierte.

En torno a los balnearios accesibles en Mar del Plata, con el balneario Perla Norte como el más reconocido y que “más accesible está” según reconoció Folgar, el Municipio trabaja de forma articulada con la Fundación “Lautaro Te Necesita” —dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por leucodistrofias y con la temática de discapacidad “con un acento muy grande”— con el objetivo de proyectar una ciudad con “más balnearios más accesibles”.

“El verano pasado nos donaron rampas móviles de madera que se colocan en un lugar específico para que alguien en silla de ruedas pueda subir y bajar, y también 5 sillas de traslado para la playa. Este verano, nos van a donar 20 sillas para personas con discapacidad y vamos a distribuirlas entre los balnearios de Mar del Plata”, adelantó Folgar.

Por último, el titular del área de Discapacidad remarcó que “se está trabajando con distintas instituciones que no son públicas o estatales para hacer más accesibles las playas mientras seguimos trabajando en otras acciones que permitan, de alguna manera, hacer más accesible a Mar del Plata”.