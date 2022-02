Sigue el acampe en la Municipalidad: “Apelamos a la buena predisposición”

La Agrupación Mariano Ferreyra sostiene la medida iniciada el lunes a la espera de respuestas por los petitorios presentados en pedido de asistencia.

(Fotos: Qué digital)

En el marco de los reclamos por mayor asistencia social al gobierno nacional, provincial y municipal, y tras elevar petitorios a los responsables, las y los manifestantes de la agrupación Mariano Ferreyra aseguran que aún no han recibido una respuesta concreta y confirmaron que continuarán sosteniendo el acampe frente a la Municipalidad en pedido, por ejemplo, de útiles escolares, guardapolvos, alimentos para los comedores y merenderos y agua potable.

La protesta iniciada este lunes por parte del movimiento social Mariano Ferreyra se convirtió en un acampe en el que las y los manifestantes decidieron pasar la noche y continuar con los cortes frente a la Municipalidad en reclamo de mayor asistencia social en medio de la crisis agudizada por la pandemia. Desde la agrupación realizaron la entrega de petitorios a los responsables locales de cada una de las áreas de Desarrollo Social de los distintos niveles de gobierno.

“Desde nuestro lugar apelamos a la buena predisposición. Hicimos una muestra de voluntad liberando la avenida Luro porque no queremos terminar enfrentados trabajadores con trabajadores. Queremos que la gente que pase entienda nuestro reclamo y no nos odien, que se pongan de nuestro lado”, aseguró Pablo Barragán, referente del movimiento social.

De manera puntual, el reclamo busca incrementar la cantidad de alimentos para los comedores y merenderos y la apertura de programas de trabajo luego de que el gobierno nacional anunciara su decisión de no habilitar más cupos del programa “Potenciar Trabajo”: “Muchos compañeros y compañeras están pasando por una situación económica extremadamente delicada”, detalló Barragán.

Además, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2022, el referente explicó que acceder a útiles escolares y guardapolvos se vuelve muy difícil debido a que “todo aumentó y nuestros ingresos son los mismos o menores que antes”.

En ese sentido, desde el movimiento social solicitaron la asistencia de las áreas de Desarrollo Social, tanto de Provincia, Nación y del propio Municipio para que se pueda destinar, como en otros años, presupuesto para la compra de guardapolvos y útiles escolares que “en grandes partidas quizás se pueden conseguir a menor precio y así llegar a estas familias porque sino se va a hacer muy engorroso cumplir con los requerimientos que ya están pidiendo las escuelas a los padres”.

Por otro lado, Barragán puntualizó en la compleja situación que atraviesan en los barrios que conforman el movimiento Mariano Ferreyra -2 de Abril, Las Heras, El Colmenar, Nueva Esperanza, Villa Evita, Parque Camet, Parque Peña, Félix U. Camet, El Martillo y Batán- respecto al acceso a agua potable y las condiciones habitacionales.

“Los barrios están totalmente hacinados. Las calles están hechas pedazos, no hay luminarias, no hay acceso a agua potable y los comedores están en situaciones precarias. No es casualidad que tengamos que venir a plantarnos en un acampe para pedir guardapolvos o un incremento en alimentos”, sentenció Barragán.

Por último, resaltó que el gobierno “no puede mirar para el costado” y que debe hacerse cargo de la situación que atraviesan. Además, remarcó que los compañeros que asisten al acampe “no vienen por deporte ni por presión, vienen por una necesidad”.

“Seguimos en discusión con nación, provincia y el municipio. Apelamos a que puedan destrabar esta situación que atravesamos. No estamos exigiendo nada en lo inmediato pero sí que se comprometan en el plazo que tenemos para el comienzo de la etapa escolar y para las diferentes partidas de alimentos que tenemos de Provincia para que sean con incremento. Sabemos que eso no está fuera del alcance de la decisión política”, concluyó el líder del movimiento Mariano Ferreyra.