Sin acuerdo salarial, confirmaron el paro de bancos: será el 23 de febrero

Desde La Bancaria lo anunciaron al no llegar a un acuerdo con las cámaras. Podrían intensificar las medidas en caso de no obtener mejoras salariales.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de un fracaso en la audiencia realizada ante el Ministerio de Trabajo, la Asociación Bancaria confirmó la realización de un paro nacional por 24 horas que tendrá lugar en los bancos de todo el país el 23 de febrero. Exigen una revisión de la última paritaria y el inicio de las negociaciones del 2023, entre otros puntos.

“Irresponsablemente las cámaras empresariales hacen oídos sordos a todos los reclamos y pedidos efectuados desde la Asociación Bancaria“, manifestaron en un comunicado y lamentaron: “Mientras los meses pasan y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, se sigue sin resolver el tema del impuesto a las ganancias y el poder adquisitivo de nuestro salario es cada vez menor”.

Según publicó la agencia nacional Télam, la reunión fracasó al no llegar a un acuerdo entre las partes: “Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa”, confió el diputado y secretario general, Sergio Palazzo, ante la prensa.

Al respecto, cabe recordar que el propio diputado y gremialista de uno de los sectores asalariados que cobra altos sueldos y es alcanzado por el tributo, presentó meses atrás un proyecto para duplicar el piso del impuesto a las ganancias y llevar el mínimo no imponible al equivalente de de diez salarios mínimos vitales y móviles o al equivalente de cinco canastas básicas total de hogar del tipo dos

Sin respuestas a ese pedido ni avances en la actualización salarial, confirmó la fecha del paro de bancos que ya había sido anticipado antes de la audiencia: en caso de no haber avances en la negociación, se concretaría en lo que resta del mes de febrero. Entonces, la retención de tareas se concretará el jueves de la próxima semana, el 23 de febrero. “Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar“, remarcó Palazzo.

De todos modos, el sindicalista advirtió que en caso de no haber avances tras la medida de fuerza, analizarán una intensificación de las medidas.

Además, Palazzo anticipó que la medida de fuerza del jueves próximo podría incluir movilizaciones a las puertas de los bancos privados y públicos, tal como sucedió en otras ocasiones, también en Mar del Plata. “La paciencia tiene un límite y por eso se va a tomar una medida de fuerza. Cada seccional va a tener la facultad de poder movilizar en su territorio, así que seguramente habrá movilizaciones en las puertas de los bancos”, completó.