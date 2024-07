Sin acuerdo salarial, docentes universitarios impulsan no iniciar el segundo cuatrimestre

Así lo relevó una encuesta realizada por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. Frente a una inflación del 116%, los salarios subieron un 53%.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la continuidad del conflicto por el desfinanciamiento de las universidades impulsado por el gobierno de Javier Milei, el no inicio de las clases en el segundo cuatrimestre del año es una posibilidad que día a día va tomando mayor forma como modo de protesta ante el fuerte ajuste salarial aplicado a las y los trabajadores del sector. Una encuesta realizada por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) da cuenta que la mayoría impulsa esa medida al igual que la convocatoria a una nueva marcha federal.

Desde que se inició el ciclo lectivo 2024 e incluso después de haberse llegado a un acuerdo en mayo por las partidas para el funcionamiento de las instituciones, docentes y nodocentes universitarios mantuvieron periódicas medidas de fuerza y protestas ante un fuerte ajuste aplicado en sus salarios. Es que en la negociación paritaria nunca se llegó a un acuerdo de actualización y la Secretaría de Educación de la Nación fue disponiendo de manera unilateral aumentos por debajo de la inflación acumulada.

Así, desde ADUM graficaron estar ante una “situación es muy grave“: según plantearon, en seis meses frente a una inflación acumulada del 116% los aumentos salariales aplicados sólo acumularon un 53%.

En ese marco, y tras un último paro de 24 horas concretado la semana pasada, ADUM llevó a cabo una encuesta entre 740 docentes afiliados y no afiliados en la que consultó, entre distintos puntos, qué medidas tomar en caso de persistir la falta de acuerdo salarial.

Y las respuestas mayoritarias se orientaron a no iniciar el dictado de clases en el segundo cuatrimestre y a convocar a una nueva marcha federal como la que se concretó en abril -en ese momento con impulso de los propios rectores ante el congelamiento de las partidas enviadas para el funcionamiento de las instituciones-. Entre otras opciones propuestas, aunque con menor adhesión, también aparecieron la no toma de exámenes parciales ni finales.

Para evaluar las propuestas y los resultados de la encuesta, ADUM explicó que como próximo paso tienen prevista una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo este jueves.

En paralelo, este miércoles desde el Frente de Asociaciones de Base de Conadu, una de las federaciones gremiales del sector, también difundieron los resultados de las consultas realizadas en diversas universidades del país con resultados coincidentes respecto a concretar a una nueva marcha federal y a no iniciar el segundo cuatrimestre.

“El conflicto universitario no está resuelto. Aunque las universidades logren pagar la luz, la docencia no podrá hacerlo. No hay universidad pública y de calidad sin docentes y nodocentes”, concluyeron desde el espacio.