Sin recomposición salarial, trabajadores de Postres Balcarce amenazan con medidas

Desde el Sindicato de Pasteleros afirman que solo percibieron un 36% de incremento en lo que va del año y la empresa se niega a actualizarlo.

(Foto: Prensa Pasteleros)

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Postres Balcarce amenazan con un paro de actividades en Mar del Plata en el marco de un nuevo conflicto con la reconocida firma: en este caso, exigen una recomposición salarial ya que a pesar de la inflación aseguran que solo percibieron un 36% de aumento en lo que va del año.

Los conflictos gremiales en la empresa datan desde hace años y se sostienen en el tiempo, principalmente por falta de pago pero también en algunos casos por cierre de sucursales que afectaron a una planta que, el año pasado, contaba con unos 130 trabajadores, la mayoría nucleados en el Sindicato de Pasteleros pero también una minoría que responde a Empleados de Comercio.

Empleados de la reconocida marca realizan esta semana asambleas informativas sobre el conflicto que los atraviesa: “Les están adeudando una recomposición salarial. Todas las otras casas de alfajores o fábricas de la zona han dado entre un 10 y un 20% de aumento ya hace dos meses atrás. Pero Postres Balcarce no quiere dar aumento siendo que la inflación va a pasos acelerados”, explicó a Qué digital el secretario gremial, José García.

“En lo que va del año solo les otorgaron un 36% de aumento. Es una vergüenza cuando las demás fábricas ya superan el 50%”, agregó el dirigente sindical, quien además denunció que la patronal “no brinda respuestas al pedido”.

Más allá de la diferencia con las otras empresas del sector, los porcentajes dan cuenta también de un serio atraso salarial, dado que otros gremios por ejemplo los estatales ya están firmando paritarias superiores al 90% e incluso otros sectores, por encima del 100%.

Ante esta situación y más allá de promesas de novedades en las próximas horas, no se descartan medidas gremiales: “A Postres Balcarce no le importa que a sus empleados no les alcance el dinero, están ajenos a todo y por ello realizamos asambleas con los trabajadores donde no se descartan medidas de fuerza en breve“.