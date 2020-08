Sin respuestas al pedido de alimentos, doce días de acampe frente al Municipio

Desde la agrupación Mariano Ferreyra aseguraron que siguen en el lugar ya que autoridades municipales y provinciales no atienden su reclamo.

(Fotos: Qué digital)

A pesar del invierno y del intenso frío, y con la desesperación que provoca el hambre, la agrupación Mariano Ferreyra hace doce días que sostiene un acampe frente a la Municipalidad ante la falta de avances en su pedido por mayores partidas de alimentos para los comedores barriales que administra en tres barrios de Mar del Plata.

Las carpas siguen firmes en el asfalto frente al Palacio municipal. Para enfrentar el frío, que se vuelve más intenso por la noche, se organizan para que un improvisado fogón brinde algo de calor. Mientras tanto, Pablo Barragán, referente de la agrupación, sostuvo en diálogo con Qué digital que por el momento el acampe se mantiene ya que no obtienen respuestas a sus pedidos por parte de las áreas de Desarrollo Social de los gobiernos municipal y provincial

En los últimos días, además, se mantuvieron las negociaciones con autoridades también a nivel nacional aunque eso no logró avanzar en algún tipo de acuerdo para abandonar la medida, que ya cumple doce días en el marco de la pandemia y mientras crecen los casos de coronavirus en Mar del Plata.

El principal pedido de la agrupación Mariano Ferreyra tiene que ver con mayores partidas de alimentos ante el incremento de la demanda para los dos comedores de la organización -en el barrio Pueyrredon y en El Colmenar- y también para el merendero que funciona en Estación Chapadmalal.

La medida se inició el pasado 21 de julio en el marco de una “jornada de lucha” impulsada por el Polo Obrero con pedidos específicos al gobierno de nacional. En paralelo, y a nivel local, la agrupación comenzó a solicitarle alimentos al Municipio, además de una reunión con funcionarios de otras áreas del gobierno. La agrupación Mariano Ferreyra reclama, por un lado, un aumento de los 8500 pesos que cobran en el marco de los programas sociales a nivel nacional y además pide la apertura de los programas destinados a quienes están desocupados.

En declaraciones previas a este medio, Barragán, referente de la organización, explicó que el aislamiento social agravó mucho más la desocupación en la ciudad, situación que se refleja ante el incremento de la demanda de alimentos en comedores y merenderos. Es por eso que a nivel local le exigen al gobierno de Guillermo Montenegro un incremento de la mercadería que reciben tanto los dos comedores y el merendero que coordina la organización.

Pese a que desde la agrupación saben que no es lo mejor estar en la calle en plena cuarentena y ante el crecimiento de casos de coronavirus, afirman que la realidad que pasan las familias por la escasez de alimentos no puede seguir esperando. Es por eso que, ante la falta de respuestas a sus demandas, la agrupación cumple un nuevo fin de semana acampando en Hipólito Yrigoyen y Luro, y en caso de no haber novedades, el lunes podrían agudizar las medidas de protesta.