Sin respuestas, organizaciones levantan el acampe y advierten más medidas

En medio de los reclamos por los recortes en el programa Potenciar Trabajo, desde la “Unidad Piquetera” adelantaron que se profundizará el plan de lucha.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la continuidad de los reclamos por los recortes en el programa Potenciar Trabajo, este miércoles organizaciones sociales de Mar del Plata nucleadas en la Unidad Piquetera -en paralelo a las manifestaciones que se llevaron a cabo en diversos puntos del país- protagonizaron un corte en la costa que culminó en un acampe en las inmediaciones del Unzué por pedidos de más y mejor asistencia a los comedores barriales, trabajo “digno” y contra el ajuste “en marcha”. A pesar de no obtener respuestas favorables del Ministerio de Desarrollo Social, levantaron la medida pero advirtieron con “profundizar el plan de lucha”.

Luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la que no obtuvieron respuestas, y tras la jornada de protesta y acampe de este miércoles -a nivel nacional y en Mar del Plata frente a delegación local de Desarrollo Social– que también culminó sin novedades por parte de la ministra, Victoria Tolosa Paz, la Unidad Piquetera anunció que profundizarán las medidas.

“Vamos a convocar a un plenario nacional de todas las organizaciones piqueteras para darle continuidad a las acciones que se llevaron adelante. Sin respuestas de Tolosa Paz, vamos a profundizar el plan de lucha que ya se venía desarrollando”, adelantaron desde el Polo Obrero, una de las organizaciones que integra el frente.

Parte de los reclamos apuntan al proceso de validación de las plazas del programa Potenciar Trabajo tras la suspensión provisoria de 154 mil cuentas -anunciado por la propia ministra Tolosa Paz- y el lanzamiento de una “última chance” para reempadronarse.

Sin embargo, ese proceso de validación (previo a la baja definitiva del programa) implica tener conectividad a internet por eso desde el Polo Obrero pidieron que el trámite pueda se realizado de manera presencial y no solo virtual: “No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir con los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet”, señalaban desde la Unidad Piquetera semanas atrás ante las suspensiones.

En esa línea, desde el Polo Obrero consideraron que las suspensiones y bajas “dejan a miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas fuera de la única ayuda social que tienen, en el marco de un rebrote inflacionario y de una pronunciada recesión que afecta a millones de personas en su derecho a tener un trabajo digno”.

Potenciar Trabajo, cabe recordar, consta de un pago del 50% del salario mínimo, es decir alrededor de 30 mil pesos mensuales, a partir de cumplir con una contraprestación en proyectos socioproductivos, laborales, comunitarios o educativos. Sobre todo con la crisis agudizada por la pandemia, se volvió una garantía de ingresos -limitados- para los sectores más excluidos que, a pesar de ello, está siendo foco de recortes.

Otra buena parte de los reclamos del frente de la Unidad Piquetera se centra en una mayor y mejor asistencia de alimentos en los barrios ante una demanda que, consideran, no está siendo atendida o no es suficiente. De igual manera, sostienen su reclamo por la continuidad y apertura de proyectos de trabajo autogestionado y el acceso al empleo digno.

“Reclamamos que se suspenda todo ajuste a los que menos tienen, que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran lxs compañerxs“, expresaron desde el Polo Obrero.