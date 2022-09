Situación de calle: el parador de mujeres, una “materia pendiente” para el Municipio

Tras el cierre del Operativo Frío, un balance de lo que fue, cuántas personas fueron asistidas y cómo continúa la política municipal al respecto.

(Fotos: archivo / Qué digital)

El Operativo Frío encabezado por el Municipio de General Pueyrredon en articulación con Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires llegó a su fin con la asistencia a 125 personas en situación de calle a lo largo de la iniciativa que funciona de mayo a septiembre en Mar del Plata. “Se realizaron 4.626 intervenciones en el marco del operativo, que duró 112 días”, detalló el coordinador, Gerardo Micas, al trazar un balance. En lo que hace a la proyección de apertura de un parador para mujeres para este invierno, reconoció que por el momento “aún es una materia pendiente que resolver”.

Un total de 112 días duró el Operativo Frío del Municipio en lo que comprende los meses de mayo a septiembre y que tiene por objetivo asistir a personas en situación de calle en Mar del Plata. Con su sede en la Plaza Rocha, el dispositivo articuló con “cuatro móviles municipales, dos patrullas y un móvil de Defensa Civil”, según enumeró el coordinador del Operativo, Gerardo Micas, en diálogo con Qué digital al explicar parte de la dinámica de su funcionamiento y la implementación, por primera vez, de recorridas nocturnas.

“El operativo arrancó el 16 de mayo y finalizó el domingo 4 de septiembre. En estos meses, los equipos de recorrida realizaron 4.626 intervenciones, esto quiere decir visitas a personas en situación de calle. Dentro de esas visitas, hubo un grupo de ocho personas en concreto a las que se visitaron tres veces por día en la época de mayor frío porque estaban con mayor riesgo de vulnerabilidad al ser personas mayores con problemas de salud”, detalló Micas en torno al Operativo Frío que además contó con recorridas “de lunes a lunes” de 18.30 a 23.

La problemática que atraviesa a las personas en situación de calle suele ponerse en evidencia justamente en “épocas de mayor frío”, aunque durante todo el año se trata de una realidad que exige abordajes interdisciplinarios a cargo del Estado, puntualmente de la Secretaría de Desarrollo Social municipal y Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Tras finalizar el Operativo Frío y respecto a cómo continúa la asistencia y acompañamiento a personas en situación de calle en Mar del Plata, Micas aseguró que el equipo “continúa trabajando de la misma manera” con recorridas tanto por la mañana como por la noche mientras planifican realizar una admisión -al igual que en el marco del Operativo en Plaza Rocha- para el parador Las Américas. “Ahí tienen la posibilidad de ducharse, de tomar la merienda y el desayuno antes de retirarse”, detalló Micas al sostener que “el trabajo que se hace es el de restablecer derechos de las personas en situación de calle”.

Asimismo, al trazar un balance positivo respecto al Operativo Frío 2022, destacó que “se logró la obtención de siete pensiones no contributivas y seis universales para adultos mayores”, además de la implementación de recorridas nocturnas de 24 a 8 “donde se fue a los puntos fijos en los que habitualmente encontramos personas en situación de calle y se entregaron frazadas, aislantes y bebidas calientes”.

De todas formas, si bien a través de su balance las autoridades municipales contabilizan la asistencia a 125 personas en situación de calle en Mar del Plata -como parte de un fenómeno que crece cada verano- cabe recordar que el último censo popular realizado en diciembre de 2021 por la Red Puentes y el Movimiento Popular Nuestramérica, relevó 282 personas en situación de calle en Mar del Plata de las cuales un 83% aseguró no recibir ayuda por parte del Estado.

EL PARADOR DE MUJERES, UNA MATERIA PENDIENTE

La proyección de la apertura para este invierno de un nuevo parador destinado a mujeres fue una de las novedades que había presentado en torno a la problemática la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola en el marco del tratamiento del Presupuesto 2022 que se realizó a principio de año, con el objetivo de dar asistencia puntual a femineidades que permanecen en situación de calle con sus hijos e hijas.

“Tenemos la idea de poder llevar adelante en este 2022 el primer parador de mujeres en situación de calle. Hemos visto que hay una presencia de mujeres, no es el mayor número pero entendemos que es necesario tener un lugar donde las mujeres puedan ser contenidas si están en situación de calle y si están con hijos aún con más razón”, exponía por entonces Baragiola ante el Concejo Deliberante.

Al ser consultado por este medio por avances en su apertura, Micas definió que aún “no hay novedades” y que “por el momento la situación estaría resuelta, si bien es una de las cuestiones que tenemos pendientes como Estado municipal”. Es que, según especificó, entre las 125 personas en situación de calle solo hay ocho mujeres que se alojan, por el momento, en el Hogar Nazaret.

“Por el momento sus necesidades están cubiertas y no hay tantas mujeres en situación de calle. No es tan urgente, pero sin dudas es una materia pendiente que hay que resolver”, afirmó al aclarar, como salvedad, que algunas de las mujeres no acceden al parador debido a que “atraviesan problemas de salud mental y su abordaje es muy difícil, al igual que el de muchas otras personas”.