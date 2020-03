Situación de calle: en la cuarentena, dormir afuera de la Municipalidad

Este domingo a la noche un grupo de personas sin lugar a dónde ir se instaló en la puerta del Municipio. Mientras tanto, organizaciones adecuan su asistencia ante el aislamiento obligatorio.

(Fotos: Qué digital)

Luego de que el sábado un grupo de personas en situación de calle se manifestara frente al Municipio en busca de respuestas respecto a su realidad y finalmente fuera trasladado hacia Chapalmalal para ser alojado, este domingo a la noche, en el tercer día de cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus otro grupo de personas en situación de calle se instaló frente a la Municipalidad con colchones y unas pocas pertenencias a la espera de poder ser trasladados hacia al algún espacio de alojamiento.

La realidad ante la cuarentena obligatoria de las decenas de personas que vive en situación de calle en Mar del Plata y de otras que al no poder hacer ingresos por la medida quedaron en esa situación al no verse imposibilitados de pagar alguna pensión como solían realizar empezó a quedar expuesta este viernes a la tarde, terminó por visibilizarse el sábado con una protesta frente a la Municipalidad y, superada esa situación, se reiteró este domingo cuando durante las primeras horas de la noche un grupo de personas se instaló en las escalinatas del Palacio municipal, sobre la calle Yrigoyen.

Con la presencia de la policía, y a la espera de alguna solución por parte de la Secretaría de Desarrollo Social -por el momento no fue informado oficialmente el trabajo desplegado en ese sentido-, este domingo pasadas las 21 una decena de personas permanecía con sus colchones en el lugar.

“Nosotros no tenemos un refugio con el tema del virus; ayer empezamos a protestar, no nos dieron bola, nos prometieron cosas y no las cumplieron. Hoy tuvimos que prender fuego unas maderas y ahora nos prometieron un alojamiento en Chapadmalal: cama, comida y por quince días no vamos a salir de ahí”, contó el sábado a la tarde una de las personas que se había sumado a la protesta, que finalmente fue destrabada.

Mientras la situación se expone frente a la Municipalidad, las organizaciones y entidades que día a día y hace años trabajan para asistir a personas en situación de calle adecuan su accionar, a partir del aislamiento obligatoria vigente.

En ese marco, desde la Noche de la Caridad explicaron verse impedidos de llevar adelante la habitual entrega de viandas, en tanto que desde el Hogar Nazaret –ubicado en Balcarce 5036 y dependiente de Cáritas Mar del Plata-, que hace diez años brinda alojamiento a 60 personas en situación de calle, tuvieron que cambiar de sede a partir de que se pasó a alojar a las personas durante todo el día y no sólo de noche.

“Hemos cambiado de sede porque solo había posibilidad de que las personas estuviesen 14 horas desde 18 a 6 como todos los días desde hace doce años, pero la idea era tenerlos ahora todo el día y el lugar es demasiado chico”, explicaron desde Cáritas a Qué digital.

En ese marco, a partir de un acuerdo con la Municipalidad se dispuso el traslado temporario del hogar mientras dure la cuarentena para funcionar las 24 horas a un espacio sindical ubicado frente a la Parroquia Jesús Obrero, en la Diagonal Lisandro De la Torres e Irala.