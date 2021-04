Sorpresivo anuncio de la UTA: paralizará los colectivos de 0 a 6 en Mar del Plata

La imprevista medida fue informada a través de un comunicado gremial bajo el argumento de “cumplir el DNU” de las restricciones, pero que no estipula nada al respecto.

(Foto: archivo / Qué digital)

En una sorpresiva e insólita medida, que afirma estar basada en el decreto nacional que estableció restricciones a la circulación durante la noche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata anunció que a partir de este viernes suspenderá el servicio de colectivos en Mar del Plata de 0 a 6 de la madrugada. Desde el gobierno municipal respondieron que “tienen que seguir circulando“.

La medida de paralización de colectivos durante la noche en Mar del Plata fue anunciada este viernes al mediodía en un comunicado oficial de la UTA, sin que exista ninguna normativa legal que la avale.

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata informa a la población general, en especial a los usuarios del transporte público de pasajeros, que debido al DNU correspondiente el servicio de transporte se suspenderá a partir de las 00:00 del día 10 de abril retomando su actividad a partir de las 6:00. Cabe destacar que dicha medida se reiterará en forma diaria hasta finalizar dicho decreto”, dice el comunicado difundido por el gremio.

Sin embargo, y si bien no hace mención concreta a qué decreto hace referencia, el DNU a nivel nacional que desde este viernes dispuso restricciones por la segunda ola del coronavirus nada dice ni estipula en torno a la limitación de circulación de un servicio público como son los colectivos, que debe seguir garantizando su prestación para el personal esencial.

Mientras tanto, por ahora se espera alguna definición y respuesta oficial desde el gobierno municipal, que tiene el poder concedente sobre el servicio en Mar del Plata.

En una entrevista brindada a Telefé Mar del Plata el coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, ratificó que la medida no tiene ningún respaldo en el decreto nacional. “Los esenciales tienen que seguir circulando”, planteó y remarcó: “Esto no fue en ninguna parte de la cuarentena así, entiendo que no está unido al DNU, lo podrían estar haciendo como medida de fuerza”. Asimismo, definió: “Tienen que seguir circulando”.

¿Es una decisión de la UTA o una disposición de las empresas?, consultó Qué digital al gremio y respondieron que “deben acatarse al decreto de que a partir de las 0 no se puede circular, entonces no tiene sentido que esté el transporte cuando hay una restricción de circulación”.

La medida se produce semanas después de que el titular de la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) y dueño de la mayoría de las empresas que actualmente operan en Mar del Plata, Juan Inza, pidiera al gobierno y al Concejo Deliberante un aumento del boleto de $35,24 a $96,06, basado en el aumento de los costos y en la caída de pasajeros en el marco de la pandemia.

Durante el año pasado, en medio de la pandemia, las empresas de Inza y el gremio llevaron adelante un lock out patronal -bajo la figura de un “paro”- que paralizó el servicio nocturno en Mar del Plata durante un mes en el marco de un reclamo para recibir más subsidios por parte del Estado.