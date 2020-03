Por el coronavirus, suspenden las clases y cierran las fronteras en Argentina

Así lo confirmó el gobierno nacional, tras una reunión interministerial encabezada por el presidente Alberto Fernández. También se cierran las fronteras durante 15 días.

(Foto: prensa Presidencia de la Nación)

Tras una extensa reunión que se mantuvo durante buena parte de la tarde en la Residencia de Olivos en el marco del avance de la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional anunció la suspensión de clases en todos los niveles y ámbitos de Argentina desde este lunes 16 de marzo y hasta el 31 del corriente mes. Además, se dieron a conocer una serie de medidas para evitar la propagación del virus, entre ellas el cierre de las fronteras durante 15 días.

La decisión fue informada por el gobierno nacional pasadas las 19.30 y la medida abarca a todos los establecimientos educativos a nivel nacional, tanto públicos como privados, y tendrá vigencia desde este lunes 16 de marzo y hasta el 31 del corriente mes. La resolución va en consonancia con lo que fuera determinado por el gobierno local y por la Universidad Nacional de Mar del Plata (al igual que otras universidades del país).

En concreto, el presidente Alberto Fernández informó, en conferencia de prensa, la suspensión de las clases en todos los niveles (inicial, primario, secundario), el cierre de fronteras y la disposición de licencias para mayores de 65 años, entre algunas de las medidas acordadas para detener la propagación del COVID-19.

“Vamos a suspender las clases hasta el 31 de marzo”, aseguró Fernández, aunque de todas formas aclaró que “las escuelas no van a estar cerradas, atenderán las otras obligaciones colaterales, como los alimentos”. “Tenemos que tratar de que tarde lo menos posible en transformarse en un virus autóctono”, argumentó el presidente, que especificó que se actuó de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sumó: “No estamos dando 14 días de vacaciones”.

“Lo hacemos para minimizar el tránsito de alumnos y del virus; aunque las escuelas atenderán las otras obligaciones colaterales, como son los alimentos para los chicos y la colaboración y contención por parte de los docentes”, subrayó Fernández, particularmente en relación a los comedores escolares.

Por otro lado, y en relación al cierre de las fronteras, el presidente puntualizó que la medida regirá durante 15 días -período que puede ser prorrogable- “porque el coronavirus no viene solo de Europa; está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mimos y porque hemos observado cómo por fronteras terrestres vienen turistas desde las zonas de riesgo”. Solo se impedirá el ingreso -quienes quieran salir podrán hacerlo- y quedan exceptuados de esa restricción los “argentinos nativos o extranjeros residentes en Argentina” y quienes estén siendo repatriados a través de vuelos o diversos mecanismos.

En cuanto al “licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años”, Fernández invitó a quienes integran esa franja a que “se queden en sus casas, tranquilos y disfruten” de sus hogares, lejos de la posibilidad de contagio de coronavirus. Asimismo, indicó que van a asignarles “horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud para que no tengan que esperar y vivir momentos de aglomeración de gente”.

Asimismo, Fernández advirtió que tampoco podrán desarrollarse desde este mismo domingo “espectáculos, teatros, cine ni deportes” que impliquen un nucleamiento de un número importante de personas, para evitar la proliferación del virus. Y además se anunció el cierre de todos los parques nacionales, porque “se mezcla mucho turismo y no sabemos dónde puede haber contagio”. En lo relativo al fútbol, dijo que “si se juega a puertas cerradas no habría inconvenientes” y le sugirió a la empresa a cargo de las transmisiones que le de a los argentinos “la posibilidad de verlos por la televisión abierta”.

En relación a los pasos a seguir, el presidente anunció que este lunes se reunirá el gabinete económico y social para avanzar de cara a una serie de “medidas económicas para paliar los efectos de esta pandemia”. “Está claro que la actividad económica se va a restringir, tenemos que mantener las fuentes de trabajo y vamos a trabajar y anunciar una serie de medidas en ese sentido”, adelantó.

En esa misma línea, desde el gobierno nacional también anunciaron que se analizarán los mecanismos para disminuir el tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -compuesta por localidades y barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires- y según el mandatario “el lugar que concentra la mayor cantidad de infectados”, por lo que es necesario “minimizar el tránsito de las personas porque eso permite el tránsito del virus”.

“Estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que conocíamos hasta hoy”, advirtió el presidente, quien pidió a la población que “nadie se inquiete” y dijo que se trabaja para evitar “el crecimiento exponencial” de la situación y así poder “controlar y resolver” la situación epidemiológica a nivel nacional. “Tenemos que luchar contra la pandemia y contra la psicosis”, completó.

ESTE LUNES, MÁS ANUNCIOS Y MEDIDAS

En el marco de la conferencia de prensa, Fernández adelantó que este lunes se darán a conocer mayores detalles respecto a una serie de medidas, aunque aclaró que se analiza la posibilidad de disponer algunas resoluciones -mediante decretos y resoluciones- que permitan, por ejemplo, licencias especiales, trabajo a distancia o reajustes en relación a ayudas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras.

Y en cuanto a restricciones en relación al funcionamiento de comercios, mayoristas o shoppings, en el mismo sentido se puntualizó que se ahondará en esta cuestión durante la reunión del gabinete económico y social del lunes, aunque se aclaró que las medidas no alcanzarán a los “negocios de cercanía”, como almacenes o comercios pequeños. Lo mismo se expuso en relación a una posible cuarentena. “Todas estas medidas mañana las vamos a definir y resolver”, dijo el presidente.

Ante la consulta respecto al aumento de precios y la afluencia de gente en mayoristas y supermercados, Alberto Fernández aseguró que “la Argentina de los vivos se terminó”. “Vamos a actuar con lo que la ley nos permite, pero la gente no tiene que tener temor al desabastecimiento o al cierre de negocios porque no es lo prevemos”, enfatizó. Y en cuanto a la demanda de barbijos y alcohol en gel, dijo que no permitirán “que los precios escalen como escalaron”.