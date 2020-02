Suspensiones, despidos, acampe y bloqueo en un nuevo conflicto en el Puerto

Trabajadores de la planta de fileteado “La Milagrosa”, ubicada en el Puerto de Mar del Plata, profundizaron este lunes las medidas de fuerza en un conflicto que iniciaron hace una semana contra el empresario y dueño de la cooperativa empleadora, “Chuli” Gómez, con un acampe y bloqueo contra su principal socio comercial en las terminales 2 y 3 del Puerto en reclamo de reincorporaciones y regularización. El relato de los trabajadores en primera persona.

El martes pasado, los 45 trabajadores de la planta fueron como cada mañana a trabajar a San Salvador 3315, pero en la puerta se encontraron con que el empleador no quería dejar pasar a diez de ellos por haber faltado el día anterior. Ante las quejas que recibió, aseguran que decidió echar a otros tres y desencadenó el cierre momentáneo de la fábrica por parte del empresario y los reclamos por el blanqueo. “Le dijimos que para echarnos o suspendernos, primero nos tiene que poner en blanco”, contó uno de los trabajadores en diálogo con Qué digital.

En cuanto a cómo trabajan en el lugar, describió: “Yo no tengo garantía horaria, obra social, vacaciones, aguinaldo, no tengo nada. Yo hago 100 kilos y listo. Nunca me hicieron registrar en ningún lado. Supuestamente es una cooperativa. El es dueño de la cooperativa el que compra pescado a Baldino y lo procesa a través de nuestro trabajo”, mencionó.