Taxis y remises: piden actualizar la tarifa y que la bajada de bandera suba a $300

Se trata de un incremento del 43% que fue solicitado por las organizaciones empresarias y sindicales del sector en Mar del Plata. Lo deberá definir el Concejo Deliberante.

(Foto: archivo / Qué digital)

A cuatro meses de entrada en vigencia la última suba y en medio del proceso inflacionario que se mantiene sin control, un nuevo pedido de aumento de la tarifa de taxis y remises de Mar del Plata fue ingresado este jueves al Concejo Deliberante por medio del cual se busca que la bajada de bandera pase de los actuales $210 a $300 y la ficha (recorrido cada 160 metros) de $14 a $20.

El pedido fue ingresado este jueves de manera unificada por entidades como la Sociedad de Conductores de Taxis, la Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Ampat), Taxicoop, Malvinas Taxi, Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax), Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax), Remicoop y Remises Paso Car’s, teniendo en cuenta que desde 2019 está vigente una ordenanza que iguala ambas tarifas.

Puntualmente, el pedido busca que la tarifa se incremente un 43% y, de esta manera, que pase de los actuales $210 a $300 para la bajada de bandera y de $14 a $20 en el caso de la ficha cada 160 metros.

De acuerdo a lo explicado desde la Sociedad de Conductores de Taxis, el estudio de costos confeccionado en los últimos días había arrojado un valor de la ficha de $22,38 aunque finalmente acordaron elevar el pedido para que el aumento sea a $20. “Los insumos han subido mucho, los aumentos son muy superiores a lo que estamos solicitando”, repararon.

Además, desde el sector insistieron en que se apruebe la aplicación de un plus nocturno para la tarifa, algo que ya había sido requerido en el anterior aumento y que no fue convalidado por el Concejo luego de que el gobierno municipal dijera no estar en condiciones de expedirse y dar una definición al respecto a la espera de terminar con la inspección anual de las unidades y avanzar con la instalación de los GPS para evaluar el estado de situación del servicio, tras meses críticos en cuanto a la disponibilidad de autos, sobre todo en horario nocturno.

“Hemos solicitado nuevamente agregar el plus nocturno para la actividad que ha sido postergado en la última oportunidad, creemos que el servicio ha mejorado pero necesitamos un incentivo para los choferes que trabajan de noche, es un plus que cobran todas las actividades, todo trabajador nocturno lo cobra”, explicó Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis en diálogo con Qué digital.

El último aumento de la tarifa aprobado por el Concejo Deliberante entró en vigencia el 28 de junio, fue del 40% y llevó la bajada de bandera de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14. Previamente, la suba anterior se había concretado el 20 de diciembre del año pasado como parte de un segundo tramo que había tenido tuvo su primera suba el 15 de octubre.