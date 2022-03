Taxistas contra Uber: “Estamos tranquilos porque Montenegro siempre nos apoyó”

Ante el proyecto oficialista que busca regular la llegada de aplicaciones de transporte, desde la Sociedad de Conductores de Taxi se mostraron confiados en que no avanzará.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A raíz del nuevo proyecto que presentó el oficialismo local a través del cual busca regular la llegada de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Beat a Mar del Plata, rápidamente los conductores de taxis salieron a oponerse fervientemente pero se mostraron confiados de que no avanzará.

“Nosotros estamos en contra de este proyecto aunque también tranquilos porque en estos dos años tuvimos varias reuniones con el intendente Guillermo Montenegro y nos remarcó su apoyo“, sostuvo en comunicación con Qué digital el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, Raúl Vicente, quien además ratificó su apoyo a la regulación horaria.

A pesar de que en 2019, con Carlos Arroyo como intendente municipal, se impulsó la sanción de ordenanzas que establecían fuertes multas, y que prohibía la llegada de las aplicaciones de transporte tipo Uber, en este 2022 volvió la polémica a raíz de la crisis del servicio de taxis y remises en temporada, principalmente en el horario nocturno.

“La ordenanza fue hace solo tres años, no creo que dé para cambiar en estos momentos la situación. Creo que hay un aprovechamiento político de concejales de la Coalición Cívica porque vieron puntualmente que hay un descontento de turistas y marplatenses por un deficiente servicio en el horario nocturno, algo que nosotros reconocemos y hemos tratado de solucionar con, por ejemplo, el impulso del turno obligatorio de ocho horas”, analizó Vicente.

Además, el titular de la Sociedad de Conductores de Taxi consideró que la llegada de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Beat no solucionarán el problema de falta de vehículos. “El problema de no conseguir transporte público en horarios nocturnos no solamente se da en Mar del Plata, sino también en grandes ciudades como Córdoba, Mendoza y Capital Federal que, a pesar de que tienen legal o ilegalmente el servicio de estas aplicaciones, no se solucionó el inconveniente“, sostuvo.

“Las aplicaciones no solucionan los problemas de transporte durante la noche, ya que la gente que trabaja allí lo hace sin ningún tipo de horarios y son aplicaciones anárquicas más allá de cuántos son los que la componen”, sostuvo y agregó: “Si nos dan tiempo, no tengo la menor duda, que vamos a estar trabajando para reorganizarnos, porque este problema proviene después de la pandemia”, añadió en torno a la reconocida crisis del servicio.

Al respecto de este nuevo proyecto impulsada por la concejala oficialista Angélica González, Raúl Vicente adelantó que en los próximos días tendrán una reunión con el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, aunque se mostró “tranquilo” ya que tanto el funcionario como el propio intendente Montenegro en varias oportunidades se mostraron “a favor de los taxistas”.

“En cualquier momento vamos a tener una reunión con el secretario de Gobierno y, si es posible, también con el intendente para plantearle estas inquietudes. Nosotros estamos tranquilos porque en estos dos años tuvimos varias reuniones con Montenegro y nos remarcó su apoyo, que esa ordenanza de hace tres años iba a seguir vigente y que el trabajo de transporte de personas es para los marplatenses. Estoy convencido que nos van a dar la tranquilidad necesaria para buscar las soluciones que tenemos que encontrar lo más pronto posible. Igualmente siempre hay que abrir el paragua con estos concejales que quieren mostrarse simpáticos y agradables con la gente y que aprovechan esta contrariedad con el servicio de taxis y remises”, vociferó.