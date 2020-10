Taxistas en pandemia: menos circulación, horarios acotados y escasos ingresos

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una situación complicada viven los choferes de taxis a raíz de la pandemia que se desató a mediados de marzo en el país. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, y que derivó en una menor circulación de personas, esto impactó directamente en el trabajo de los taxistas, que debieron amoldarse a un horario acotado de tarea y, consecuentemente, sufrieron una baja importante en los ingresos que perciben. Como contrapartida, aseguran que Uber prácticamente ya no funciona en la ciudad.

“Está muy difícil”, fue lo primero que le comentó a Qué digital el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Raúl Vicente, con respecto al momento que atraviesan los trabajadores en el marco de la pandemia. “El invierno fue muy difícil, es una de las peores épocas, muy comparable al 2001. En un turno de doce horas, hoy como mucho se puede tener diez viajes y normalmente no llegás a hacer esa cantidad de viajes”, se sinceró el también presidente de Servi Taxi.

El chofer, con 41 años de experiencia en el rubro, explicó cuáles son los horarios específicos donde hay mayor demanda en este contexto: “El trabajo está restringido a horarios específicos. Por ejemplo a las 6, las 14 y a las 22 que es cuando el personal sanitario entra y sale de las clínicas y hospitales, de los cuales muchos se toman taxis y remises para evitar cualquier tipo de contagio como puede ser en los colectivos”, analizó.

Las limitadas aperturas oficiales que hay en la ciudad, aunque cada vez se respetan menos, afectan directamente su trabajo: “Lo que hay que mencionar es que la ciudad tiene un horario muy acotado. Empieza a haber movimiento a las 8 y a las 20 a más tardar, prácticamente Mar del Plata deja de tener un funcionamiento comercial, por lo que, todo está resumido a tan solo 12 horas, y es por eso que hay menos posibilidad de trabajo”, detalló Vicente.

Hoy en día, los principales trabajos de Servi Taxi están comprendidos en personal esencial: “Además del personal de salud, también están diferentes empresas del Parque Industrial que también juntan al personal que vive en un determinado recorrido y le pagan los taxis. Ahí hay gran parte del trabajo que tenemos en este momento que son los viajes contratados. Es por eso que los taxis que anden en la calle están aún peor que nosotros porque hoy prácticamente es ínfimo que te levanten la mano para pedir el servicio. La situación es muy compleja”, continuó.

Uscarra se presentó ante el Ministerio de Trabajo y pidió audiencias con las agencias, de las cuales se presentó sólo una. "No era de esperar lo contrario", lamentaron.

Con respecto a estos horarios acotados de transito, Raúl Vicente señaló que en estos últimos meses “se han bajado muchos choferes nocturnos porque económicamente no le sirve para nada. Cualquier trabajo da más que el taxi”. Y hasta sostuvo que los asaltos nocturnos a los choferes disminuyeron porque “no vale la pena robarle a un taxista”.

A pesar de la compleja situación económica que viven muchos choferes de taxis, hasta la fecha no reciben ningún tipo de subsidios ni ayuda. “No tenemos ni disminución del IVA, pagamos como un auto particular, no hay nada”.