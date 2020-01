Taxistas, entre una buena temporada y el compromiso del gobierno contra Uber

Fueron recibidos por el intendente Guillermo Montenegro, quien les garantizó la continuidad de los controles contra la app no autorizada para funcionar en la ciudad.



Desde el Sindicato de Peones de Taxis (Supetax) se encuentran ante una temporada doblemente buena, tanto por la afluencia de turistas y el clima que acompaña la actividad, como también por la definición que les dio el gobierno de Guillermo Montenegro sobre Uber en el marco de la primera reunión desde el inicio de su gestión.

Semanas atrás, desde Supetax reclamaban al intendente que fije postura públicamente sobre la aplicación no autorizada para funcionar en Mar del Plata. Lo exigido, finalmente sucedió este martes tras ser recibidos por el jefe comunal y sus funcionarios del área de Transporte, Dante Galván y Guillermo Iglesias.

En la reunión, Montenegro les garantizó a los taxistas la continuidad de los operativos contra los choferes -ilegales en la ciudad- de Uber. “Venimos trabajando fuertemente, pidiéndole al poder político y a quienes deben controlar que Uber no trabaje en nuestra ciudad”, comenzó en diálogo con Qué digital Donato Cirone, titular del sindicato, y agregó sobre la reunión con intendente: “Le transmitimos nuestra inquietud y nos dio el apoyo total para contar con los operativos necesarios para evitar el desembarco de Uber”.

En ese sentido, subrayó: “Esto nos transmite tranquilidad y agradecemos la predisposición que ha tenido el intendente de garantizar las herramientas para que estas empresas multinacionales no vengan a deplorar el trabajo de nuestros compañeros”.

“En realidad nosotros pedimos que no se bajen los brazos en ningún momento del año. Sabemos que se están haciendo operativos en distintos horarios y diferentes puntos de la ciudad permanentemente. No se ha notado mucho la presencia de este servicio en estos días. Pero ‘así haya uno, va a ser secuestrado’ nos manifestó el director general“, continuó.

Además, se refirió a una polémica surgida en las últimas horas sobre la supuesta falta de taxis en el último fin de semana, por lo cual hizo énfasis en los eventos multitudinarios y la falta de choferes:

“En algunos casos, por ejemplo en los boliches de la costa y la zona sur, los fines de semana salen todos juntos y esto es como cuando sale toda la gente de un estadio en un Boca – River. Obviamente se desborda el servicio. No va a dar abasto por un par de horas. Pero no es que no haya taxis trabajando. Por supuesto que también muchas veces hay titulares de licencias que trabajan solos y no tienen chofer entonces en determinado horario guardan el taxi que, al ser un servicio público, tiene que estar al alcance de la gente. En temporada tiene que poner un trabajador para que el auto esté al servicio de la gente“, sostuvo Cirone.

EL TURISMO Y EL FACTOR CLIMÁTICO PARA UNA BUENA TEMPORADA

En cuanto al trabajo, Cirone destacó que la mejora en relación a la temporada anterior se notó directamente desde diciembre y siguen con optimismo lo que pueda pasar en febrero: “El trabajo obviamente al haber más turismo en Mar del Plata se incrementó considerablemente. Se incrementó, se nota, y los fines de semana por supuesto es cuando el trabajo levanta mucho más porque hay mucha gente que viene los fines de semana más allá de la que viene de lunes a lunes”.

De cara a lo que viene, el dirigente adelantó que esperan un movimiento similar, siempre y cuando acompañe un factor climático que los benefició al aumentar el movimiento interurbano: “Más allá de que no hace tanto calor como otros veranos, pero a veces cuando tenés los 30 días de enero con mucha temperatura para la playa, algunos sectores no trabajan lo que deberían trabajar porque la gente está todo el día en la playa. Los días así, apagados y nublados, por supuesto que generan otro tipo de movimiento en la ciudad“, cerró.