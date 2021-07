Temporal en Mar del Plata: techos volados, árboles caídos y una familia evacuada

Defensa Civil realiza desde la madrugada decenas de intervenciones por las consecuencias del fuerte viento que azota a Mar del Plata.

(Fotos: Defensa Civil Mar del Plata)

El fuerte temporal que desde el sábado por la noche azota a Mar del Plata con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora trajo aparejadas numerosas complicaciones, con destrozos, voladuras de techos e incluso una familia evacuada por el Municipio.

Desde las primeras horas de la mañana, desde Defensa Civil se encuentran dando respuestas a distintos reclamos -contabilizaron al menos 135- originados por las fuertes ráfagas de viento que azotan a la Costa Atlántica y puntualmente a Mar del Plata en el marco del temporal.

Como saldo de las actuaciones llevadas adelante hasta la media mañana de este domingo, Defensa Civil había reportado al menos once voladuras de techos y alrededor de 38 casos de desprendimientos de arbolados y empalizadas en la vía pública.

Además, entre las consecuencias del mal tiempo, Defensa Civil debió atender las necesidades de dos familias con distintas complicaciones por la tormenta y a una de ellas, compuesta por una mujer con dos menores de edad del barrio El Jardín, debieron evacuarla hasta poder garantizar un retorno seguro al hogar.

A ello se suman las decenas de reclamos por cortes de luz y teléfono en distintos puntos de Mar del Plata. Y si bien desde EDEA informaron oficialmente problemas en cinco sectores, hubo más de siete puntos de la ciudad con problemas en el servicio eléctrico.

Ante cualquier complicación, reiteran que la línea de comunicación con Defensa Civil es el 103 -la cual tiene “mucha actividad” por estas horas- y, en cuanto a emergencias médicas, la línea municipal es el 107.

Teniendo en cuenta que el alerta amarilla por mal tiempo continuará al menos hasta la tarde, desde el Municipio recordaron las recomendaciones habituales para estos procesos de mal tiempo: de no ser necesario, no desplazarse por la vía pública, sacar los residuos solo en horarios y lugares estipulados para evitar su escurrimiento, asegurar puertas y ventanas, retirar macetas de balcones y asegurar andamiajes. También, alejarse de cornisas, muros o árboles y no concurrir a espacios que puedan ser afectados por mareas y oleajes.