Tenía síntomas de coronavirus, no consiguieron un traslado y murió en su casa

Ocurrió el jueves en El Boquerón. La mujer tenía 73 años, era covid-19 positivo y su cuadro se agravó en cuestión de horas. Su familia hizo la denuncia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una mujer con síntomas de coronavirus y un agudo cuadro respiratorio murió en su casa del barrio El Boquerón, de Mar del Plata, luego de no haber conseguido un traslado de emergencia pese a numerosos llamados a PAMI y al 107. En un hisopado post mortem, su familia conoció que tenía covid-19 y radicó la denuncia en la comisaría octava.

El hecho sucedió el jueves pasado cuando durante toda la jornada su familia buscó que la mujer de 73 años y sin comorbilidades fuera trasladada de emergencia a un centro de salud por su agravado cuadro respiratorio. La llevaron por sus propios medios al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Batán, le dijeron que podía volver a su casa y murió en las primeras horas de la mañana del viernes.

Cronológicamente, la denuncia de la familia del barrio ubicado en el límite de Mar del Plata con General Alvarado tiene su inicio el jueves 1 de octubre, cuando Cristina, la hija de la mujer de 73 años, fue diagnosticada como un caso positivo de coronavirus por criterio clínico, ya que presentaba síntomas compatibles: según los protocolos, no la hisoparon y la enviaron a su casa con un certificado de covid-19 positivo.

La joven debió aislarse en su casa, donde convivía con su madre y su padre. El martes 6 de octubre, la mujer de 73 años empezó a manifestar los primeros síntomas. “Tenía tos. El miércoles llamé a la salita de El Boquerón. Me dijeron que le haga vapor. Al principio le hacía bien”, contó la denunciante en diálogo con Qué digital.

El jueves fue el día de la desesperación para la familia, porque su cuadro respiratorio empezó a empeorar: “El jueves ya me empiezo a desesperar. Llamé al 138 de PAMI como a las 2 de la tarde. Les conté cómo estaba mi mamá y me dijeron que me tenía que atender un médico. Me pasaron con un doctor, le dije cómo estaba y me dijo que le haga nebulización y fui corriendo a comprar el nebulizador. Le hice nebulización pero vi que no mejoraba, que le costaba respirar”, relató.

Ante un cuadro que no mejoraba, insistió con las distintas vías de comunicación telefónica del PAMI y sin embargo no pudo conectarse. “Yo no me podía comunicar. A mis vecinos sí los atendieron, pero les decían que llamen al otro número o que tenía que llamar yo”, continuó.

Ya por la noche, sin respuestas tampoco del 107, la joven decidió llamar a la Policía, alrededor de las 23: “Ahí me llamó una doctora del 107 que me dijo que no tenían ambulancia y que la lleve a la zona más cercana. Mientras yo le hacía nebulizaciones para ver si mejoraba un poquito más. Yo quería que la lleven o que alguien venga a verla”, contó.

A la medianoche y ante la falta de respuestas por el traslado y la desesperación generada ante un cuadro que se agravaba minuto a minuto, la subieron en un auto particular, con todos los riesgos que implica, y la llevaron hasta el CAPS de Batán, ya que en el CAPS de El Boquerón no hay guardia.

“Cuando llamé me dijeron que no había ambulancia pero mientras la atendían vimos que había una. Me dijeron que el oxígeno en la sangre le daba bien, que la lleve y la traiga al otro día a la mañana. Me dieron una orden para hacerle una placa y que le haga un hisopado”, relató.

Fue así como volvieron a su casa nuevamente, y sin embargo el cuadro de la mujer no hizo más que empeorar: “Volvimos a mi casa y al otro día a la mañana ya estaba agonizando. Ahí empecé a llamar otra vez porque necesitaba una ambulancia. A las 8 vino el médico de la sala de El Boquerón, mientras le hacíamos RCP. El doctor le hizo el bombeo en el corazón, se fijó el oxígeno en la sangre y nos dijo que ya había fallecido”.

Luego de este suceso, la mujer tuvo que hacerle por su cuenta el hisopado a su madre para saber si finalmente tenía covid-19. “Nadie me ayudó, mi mamá se murió ahí en mi casa y yo quería saber por qué”, lamentó.

Para Cristina se trató de una muerte evitable, y es por eso que radicó la denuncia en la comisaría octava: “No tenía ninguna enfermedad de base. Si le hubiesen dado oxigeno o algo quizás hoy estaría viva. Nunca utilizó la obra social y cuando la necesitó no la tuvo”, apuntó.