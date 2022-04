Terrorismo de Estado y Malvinas: una iniciativa contra el “pacto de silencio”

Un día decido ir a buscar comida y me escapo al pueblo. Consigo la comida entre la basura. Cambié el reloj que tenía y me dieron panceta, latas… Cuando llego a mi posición, me estaban esperando el subteniente, el sargento y el cabo, estaban haciendo la revista de equipo a toda la compañía. Por cualquier cosa le decían al resto que era por culpa mía y los castigaban. Por ejemplo, los metieron al lago congelado, ‘hoy no comen’, ‘hoy vuelven a hacer guardia doble’, y muchas cosas más. Ahí mismo, cuando me ven venir, el subteniente, el sargento y el cabo me agarran y me meten la yerba que traía toda en la boca, para ahogarme.

Me llevan a la posición del subteniente donde veo que tiene toda la comida que traía. Me hacen tirarla, la mezclan con mierda humana y me hacen comerla, comenzando a pegarme. Me deforman la cara de los golpes: me golpean con el fusil FAL en una de las costillas, me quiebran tres costillas y la clavícula y casi pierdo el ojo derecho. Me hacen caminar por la zona minada ida y vuelta dos veces; me mandan a pegar por la tropa.