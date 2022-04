Textilana, otra vez en conflicto: denuncian más de 50 despidos en un año

Desde la comisión interna volvieron a denunciar el accionar de la empresa textil a partir de un nuevo despido de una trabajadora que llevaba 14 años en la empresa.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Como parte de un nuevo capítulo de una situación de conflictividad que se reitera pese al paso de los años, la fábrica Textilana de Mar del Plata vuelve a ser escenario de denuncias y reclamos laborales: a partir del despido de una trabajadora que hacía 14 años se desempeñaba para la firma, desde la comisión interna expusieron que en el último año se produjeron 50 desvinculaciones de la empresa, que en su mayoría terminaron con “arreglos miserables” teniendo en cuenta las condiciones laborales a las que están expuestos las y los trabajadores.

Después de un 2021 atravesado por denuncias de maltrato laboral, reclamos en las puertas de los locales de “Mauro Sergio” y audiencias sin mayores avances en el Ministerio de Trabajo, este lunes desde la comisión interna de trabajadores y trabajadoras dieron cuenta que la conflictividad se mantiene vigente en la fábrica ubicada sobre la Ruta 88.

El caso que los llevó a exponer la situación fue un nuevo despido: en este caso de una trabajadora que hacía 14 años que se desempeñaba para la empresa.

Según relataron a través de un comunicado, todo se inició el jueves cuando la mujer llegó a la fábrica y en el ingreso le dijeron que no podía entrar. “Ella preguntó el motivo y no sabían, llamó a la oficina y tampoco sabían y hoy lunes se presentó y entró, no pudo fichar y le preguntó a la supervisora el motivo y le dijo que no sabía pero que se tenía ir”, apuntaron.

En ese contexto, las delegadas decidieron acompañar a la trabajadora -que hace 14 años que se desempeña para la empresa- para exigir explicaciones a la firma que encabeza el empresario Sergio Todisco. “La despidieron sin causa”, contó en diálogo con Qué digital la delegada María Demateis, y señaló que no se les dio ningún tipo de argumento por el cual se llevó a cabo la medida contra la trabajadora.

“Esto ya lo ha hecho la fábrica. En una supuesta reducción de personal, que es notificada en forma verbal, se le ofrece un arreglo miserable y si el compañero no acepta se le inventa una causa y se lo despide“, alertaron desde la comisión interna.

Así denunciaron que en el último año se produjeron más de 50 despidos. Y expusieron que en la mayoría de los casos terminan por cerrarse “acuerdos” en el marco de las condiciones laborales “a la que son sometidos” los trabajadores y trabajadoras.

“Desde cuerpo de delegados llamamos a los trabajadores a defender cada puesto de trabajo y condiciones dignas”, expresaron desde la comisión interna y plantearon a modo de consignas: “Basta de maltrato laboral, basta de persecución, basta de despidos en Textilana-Mauro Sergio”.