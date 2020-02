Torres y Liva: tras la protesta, homologaron los retiros voluntarios

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Trabajadores de Torres y Liva junto al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) lograron este miércoles que sean homologados los retiros voluntarios de unos 20 empleados, de los 70 que se desempeñan en la firma. Tras la protesta en las puertas del Ministerio de Trabajo realizada este martes, en las últimas horas lograron firmar el acuerdo definitivo que hará efectivo el pago de los trabajadores que decidieron cesar sus actividades en la empresa.

Luego del incendio y la destrucción total de la distribuidora Torres y Liva comenzó un proceso muy complejo ya que una parte de trabajadores decidió realizar retiros voluntarios y otros apostaron a continuar en la empresa. Pero los primeros se encontraron con la dificultad de que la falta de autoridades designadas en el Ministerio de Trabajo provincial imposibilitaba la homologación de los acuerdos y, con ello, que los trabajadores no pudiera cobrar, algo que finalmente fue destrabado este miércoles. “La falta de firmas, osea que la burocracia administrativa, iba trabando la posibilidad de llegar a una conclusión final”, reconoció el secretario general de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi .

“Hoy podemos decir que se solucionó, no con tranquilidad porque el hecho de que la gente no tenga trabajo no nos da tranquilidad, pero sí la posibilidad de emprender un nuevo camino. Y que también Torres y Liva, como empresa, empiece el camino de su recuperación y de la pronta apertura de un nuevo local que va a devolver en Mar del Plata, nada más ni nada menos, 50 fuentes de trabajo”, sostuvo Bianchi en dialogó con Radio Brisas.