Un procedimiento preventivo de crisis que cambia el panorama de los empleados de Torres y Liva

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio aclararon a la empresa que acompañarán el proceso pero no aceptarán despidos.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi un mes del incendio en Torres y Liva, los trabajadores se mantienen a la expectativa de mantener las fuentes laborales y la reapertura de la distribuidora –próximos a ser demolidos sus restos-, aunque después de la presentación de un procedimiento preventivo de crisis, el panorama dejó de ser tan alentador para los empleados nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

“Indudablemente la situación no es la del inicio, donde había una marcada voluntad de seguir trabajando con todas las fuentes de trabajo”, sintetizó en diálogo con Qué digital Darío Zunda, secretario gremial del SEC, aunque dejó en claro su postura de no aceptar despidos y en cambio sí acompañar a los trabajadores que quieran retirarse voluntariamente con el cobro de la indemnización correspondiente.

Esta semana comenzaron las audiencias que tendrán periódicamente las autoridades de la empresa y del sindicato en el marco de la presentación del procedimiento preventivo de crisis por parte de Torres y Liva ante el Ministerio de Trabajo ante la delicada situación económica y estructural que derivó del impactante incendio.

Inicialmente, en cuanto a los compromisos de la patronal, desde el SEC explicaron que esperan que cumplan con el pago del aguinaldo que resta liquidar y, como mínimo, los primeros 15 días de diciembre. “Esto se ha acordado y ya en las próximas semanas ya van a estar cobrando todo eso que se debe”, aseguró Zunda.

“A partir de la semana próxima también en el marco de ese preventivo de crisis estamos solicitando que se cancelen los últimos 15 días de diciembre y a partir de ahí empezar a conversar sobre el futuro de la empresa”, adelantó.

Sin embargo, a pesar de esos acuerdos iniciales, el panorama cambió ostensiblemente para los 70 trabajadores que están nucleados en el sindicato: “Tienen que buscar un lugar físico porque en ese lugar no van a poder seguir. Y a su vez hay que ver la estructura de la empresa, a igual tamaño la misma cantidad de trabajadores. Si la empresa se reduce estamos hablando de un preventivo de crisis que no puede despedir trabajadores, pero indudablemente la situación no es la del inicio, donde había una marcada voluntad de seguir trabajando con todas las fuentes de trabajo y esto al día de la fecha parece casi imposible”, lamentó.

Ante esta situación, el planteo de Comercio es claro, sin despidos pero “acompañamiento” a todo aquel que decida aceptar el retiro voluntario: “No podemos aceptar despidos porque estamos conversando de una situación de un preventivo de crisis que conlleva, entre otras cosas, el acompañamiento de los sindicatos. Además de eso, la caída de los aportes previsionales y cargas impositivas que se pagan son mucho menos. Al mismo tiempo el auxilio al estado en términos de planes de reconversión y productividad que impliquen una ayuda a la empresa para en el menor plazo de tiempo posible organizarse y empezar de nuevo”, describió.

El procedimiento, en concreto traerá aparejado recortes que sufrirán los empleados. “Todos los preventivos de crisis tienen algún tipo de afectación. Si no es en la cuestión salarial, se pueden dar suspensiones rotativas, bajas de salario acordadas. La situación es de una crisis extrema de una empresa que está cerca de verse afectada en una convocatoria de acreedores”, puntualizó Zunda.

De todas maneras, ya en un segundo plano, desde el Sindicato confían en que la empresa seguirá buscando la manera de reabrir las puertas, con el plazo propuesto de marzo, más allá de que parezca difícil que lo haga con el mismo personal: “Se está buscando un predio, lo ha dicho el dueño y la intención es abrir lo antes posible. Pero son una suma de voluntades importantes que faltan que se concreten en la realidad. Ahora lo que a nosotros nos interesa es que los sueldos de diciembre estén pagos, y después sentarnos a conversar. Ya habiendo comunicado que nosotros no aceptamos despidos, en el caso de tener que reducir su personal hasta que arranque nuevamente, estaremos hablando de una serie de retiros voluntarios, nada más de eso”, insistió.