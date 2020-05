Trabajadoras de los baños de las plazas se movilizan por la falta de pago

Se concentraron este miércoles en la sede del Emsur para reclamar por no haber recibido los pagos de abril en el marco de la cuarentena obligatoria.

Un grupo de las trabajadoras que se dedican al cuidado y mantenimiento de los baños públicos de las plazas de Mar del Plata se movilizaron este miércoles en la sede del Ente de Servicios Urbanos (Emsur) producto de la falta de pago del mes de abril, tal como denunciaron días atrás al exponer que no cobrarían a partir de haber mantenido cerrado los baños por la cuarentena.

Las trabajadoras, nucleadas en la rama de servicios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), explicaron que desde el pasado 26 de marzo dejaron de concurrir a sus puestos de trabajo “por no ser considerado esencial, pero a la vez por el alto riesgo para muchas de nuestras compañeras y un foco de infección”. Y expusieron que, pasadas las semanas, desde el Emsur se les informó que no percibirán el pago correspondiente a abrir “por no abrir los baños”.

En este marco, este miércoles decidieron movilizarse hacia la sede del Emsur, de Rosales al 10200, en busca de respuestas. “Fuimos recibidas por directivos del lugar y estamos a la espera de una respuesta en solución a la problemática”, señalaron.

Días atrás, habían explicado que dejaron sus puestos de trabajo “seis días después del inicio de la cuarentena obligatoria dictada por el presidente de la Nación, ya que los insumos requeridos nunca llegaron (alcohol, guantes, barbijos) al igual que los permisos correspondientes para poder transitar que en este caso debería haberlos tramitado el Emsur.

Hace unos 15 años un grupo de mujeres se organizó para prestarle un servicio básico y fundamental a todas las plazas públicas de Mar del Plata. Cuidan, controlan, limpian y mantienen en condiciones los sanitarios de cada uno de estos espacios verdes. La tarea comenzó en el 2005. Algunas mujeres que participaban de las ferias artesanales que por aquel entonces se reabrían en las plazas Colón y Mitre, comenzaron a ocuparse por sus medios del mantenimiento y la higiene de los baños.

Muchas de ellas, respaldadas por el Movimiento Atahualpa, al no tener aportes suficientes para acceder tan fácilmente a una jubilación, se organizaron en la ONG “Lago Stantien” y lograron llegar a un acuerdo con el Estado municipal: la firma de un convenio de conformidad (de renovación anual) para cubrir las plazas Colón, Mitre, Rocha, España, Parque Primavesi, Pueyrredon, Patricio Peralta Ramos, Revolución de Mayo, Moreno, Cervantes Saavedra.