Trabajadoras sexuales denuncian “persecución policial” tras una detención: “Es muy grave”

En conferencia de prensa, denunciaron una detención en la que asfixiaron y desnudaron a una trabajadora. Lo vincularon a la vigencia de la Ordenanza 25.590.

(Foto: archivo / Qué digital)

El sector de las trabajadoras sexuales que desde hace tiempo rechazan la norma que se propone regular la prostitución en Mar del Plata y que esperan por la habilitación de nuevas “zonas seguras” convocaron a un conferencia de prensa en la que relataron la detención de una de las referentes en un contexto de “persecución policial” que vinculan a la vigencia desde hace dos meses la Ordenanza 25.590. “Es muy grave lo que está pasando“, manifestó Juana, la denunciante, quien además afirmó que la desnudaron y la asfixiaron por negarse a ser identificada.

En la denuncia de las trabajadoras sexuales –por ahora pública, no formal ante la Justicia- se cruzan la histórica marginación del colectivo como también a la situación coyuntural, es decir, la habilitación de una sola zona para oferta y demanda de sexo, a riesgo de sanciones como multa o prisión, una legislación que incluso fue llevada a la Justicia.

En ese marco se dio la demora por parte de policías contra Juana, una trabajadora que ejerce la prostitución y que a su vez es una de las referentes del sector más combativo. Según relató, fue interceptada por un patrullero de la Policía Bonaerense cuando volvía de su casa en la zona de la Vieja Terminal de Mar del Plata, el domingo por la noche y trasladada a una comisaría.

“Veo una patrulla y yo, por miedo y en mi susto por la ordenanza -porque las travestis no podemos salir a la calle, hay persecución policial, hay persecución de la Patrulla Municipal- empecé a filmarlos para tener pruebas, pero no me di cuenta que no era una patrulla municipal, era una patrulla de la Policía Bonaerense. Me dijeron que era un delito, me pidieron que me registre, se bajaron muy agresivamente del patrullero y yo me puse nerviosa y salí corriendo“, contó ante la prensa.

“Eso fue para ellos negarse a identificarse y resistencia a la autoridad, eso fue razón suficiente para que me corran, me maniaten, me agarren, me asfixien del cuello, mientras el policía que estaba con ella no hacía nada mientras ella me violentaba. Había un montón de gente y nadie hacía nada ante mis gritos“, sumó.

Además, aseguró que una vez demorada y subida al patrullero, los efectivos la insultaron y no respetaron su identidad en los términos de la Ley de Identidad de Género y, una vez en la comisaría, la desnudaron para descartar que no tuviera en su cuerpo estupefacientes con fines de comercialización. Asimismo, manifestó que le hicieron borrar el video que había grabado.

“Es muy grave lo que está pasando. A mí me hicieron una ahorcadita y soy bastante privilegiada. Yo considero que es por la ordenanza de ahora. Me metieron adentro pero no me encontraron nada ni me pudieron enmarcar en ninguna causa, por lo que me terminaron dando una contravención por disturbios. No te pueden llevar detenida, entonces ¿por qué me llevan? Por presunta venta de estupefacientes, porque pueden violentarte de esta manera antes de saber lo que estaba pasando”, cerró.