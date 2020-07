Trabajadores del Houssay, entre la asunción de Fidel y reclamos por un tomógrafo

Emitieron un comunicado con críticas a la gestión de Horni y expectativas por el nuevo director. Reclaman que se garantice un tomógrafo que esperan desde 2019.

En medio del brote de coronavirus que tiene en vilo a Mar del Plata, los trabajadores del Hospital Houssay emitieron un comunicado donde, con críticas a la gestión de José Horni y expectativa por la asunción de Roberto Fidel a cargo de la dirección, expusieron la necesidad de asegurar que llegue al sanatorio un tomógrafo que esperan desde 2019.

En medio del brote que tiene a numerosos pacientes, trabajadores y familiares con diagnóstico positivo de covid-19 y con nexo en el sanatorio de Juan B. Justo al 1700, el Cuerpo Médico del Houssay se expresó ante el cambio de autoridades a través de un comunicado, con pedidos concretos a la nueva gestión.

Con respecto a la asunción de Fidel, aseguraron que apoyan “con optimismo y renovada esperanza” la decisión de las autoridades regionales del PAMI tras la renuncia de Horni, a quien apuntan por “momentos de incertidumbre y abandono” que vivieron durante su gestión. “La llegada del Dr. Fidel nos alienta a seguir luchando por los derechos de los y las afiliadas del Instituto, con alegría y gran expectativa”, comentaron.

A su vez, pidieron que la nueva gestión “valorice y priorice” los logros por los que lucharon en los últimos meses, específicamente haciendo referencia a la llegada de un tomógrafo marca Phillips de 128 cortes que fue adjudicado por licitación pública internacional para el sanatorio, y sin embargo desde 2019 esperan por él.

“Tanto nosotros como nuestros afiliados inexplicablemente seguimos esperando”, lamentaron en relación al tomógrafo e insistieron: “El Houssay se perfila como el hospital de alta complejidad para la atención de los 220.000 afiliados de Mar del Plata y la región perteneciente a la UGL XI. Este equipo es el que nuestros afiliados necesitan, es por el que pagaron y es el que merecen”.

No obstante, también apuntaron contra los rumores que indican que el equipo de tomografía sería trasladado a otro sanatorio: “Con pesar, nos enteramos que podría ser decisión de alguna autoridad de PAMI, cederlo para el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, por pedido expreso del Dr. Fernando Alí”, explicaron.

En consecuencia, pidieron públicamente al excanditato a intendente de General Pueyrredón que dé marcha atrás con ese pedido en pos de su “responsabilidad ética” con el cuidado de cada afiliado de Mar del Plata y la región.

“No pedimos nada que no pertenezca a nuestros afiliados y afiliadas. Luchamos por ese equipo y lo conseguimos porque nadie, ningún afiliado/a del Instituto que concurre a nuestro Hospital, merece menos. Solicitamos a las autoridades del Instituto que no descuiden a nuestra comunidad y que eviten el traslado del Tomógrafo del Houssay a otro lugar que no sea nuestro Hospital”, concluyeron.