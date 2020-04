Transporte escolar en cuarentena: “Hay personas que no tienen para comer”

Trabajadores independientes están en estado de emergencia y si bien aseguran haber recibido ayuda alimentaria, buscan un plan más efectivo para estos días sin clases.

Desde que el 16 de marzo se suspendieron las clases en todos los niveles educativos para evitar la propagación del coronavirus la situación económica del sector se vio afectada. Y sin dudas, quienes más sintieron y sienten el impacto son los trabajadores independientes, por ejemplo, quienes se desempeñan en el ámbito del transporte escolar. Es que, incluso antes de que se declarara la cuarentena obligatoria solo pudieron trabajar dos semanas y cobraron un proporcional. A esto se suma que su contrato es de forma particular con madres y padres, por lo que este tipo de servicio de transporte no depende ni del Consejo Escolar, ni de las escuelas.

“Estamos en estado de emergencia, nosotros trabajamos de marzo a noviembre. No todos hacemos colonias de vacaciones. En mi caso particular, tengo dos colectivos. Mi marido y yo trabajamos de esto. No tenemos otra entrada”, explicóa en diálogo con Qué digital Cristina Rubio, quien integra la Asociación Marplatense de Transportistas Escolares y Afines (Amtea).

“Nosotros dependemos de esto, a nosotros nos pagan los padres. No recibimos ni del Consejo, ni de las escuelas. La contratación es privada; si bien trabajamos en una escuela a nosotros nos pagan los padres”, detalló, para graficar el presente que atraviesan.

La crítica situación económica de estos trabajadores y trabajadoras independientes se agudiza a medida que se extiende la cuarentena y se mantiene la suspensión de clases. “Estamos pasando un momento muy difícil, hay personas que no tienen para comer. No somos nosotros solos, hay choferes también que sus familias dependen también de nosotros”, indicó Rubio.

Por otro lado, la transportista escolar señaló que en este tiempo recibieron ayuda por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. “Por intermedio de Guillermo Montenegro y del comité de crisis, nos hicieron llegar 236 bolsas de alimento para 236 familias escolares. Eso ya lo recibimos pero tampoco podemos pretender que ellos nos mantengan todos estos meses”, advirtió. Por medio de los funcionarios también se tramitó una reunión para el lunes de la semana que viene con el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, donde le plantearán la necesidad de ver la forma de obtener algún tipo de subsidio.

“La estamos pasando difícil, todos tenemos chicos. A diferencia de lo que piensan muchas personas nosotros no somos personas pudientes porque tenemos un colectivo que vale 1 millón de pesos. A la hora de comer, no comemos colectivos”, sostuvo.

Es que este sector, al igual que el de transportistas de personas con discapacidad, está conformado en su mayoría por monotributistas de mayor categoría, quienes no están contemplados en el Ingreso Familiar de Emergencia. “La mayoría son de categoría D para arriba, otros son autónomos, otros son responsables inscriptos entonces es muy difícil tener una ayuda, quedamos afuera de todas las medidas”, compartió.

Y en esta misma línea, la trabajadora ejemplificó: “Si el día de mañana no puedo pagar la luz a mí me la van a cortar porque no estoy en ninguna categoría. Tengo un hijo que va a la escuela privada que me entendieron, pero no me van a esperar un año para pagar”.

En muchos casos, quienes se desempeñan en el rubro también están preocupados por los créditos que sacaron para comprar los colectivos que utilizan para brindar el servicio de transporte. “A mi el banco me dio una prórroga hasta junio pero después, ¿cómo lo pago si voy a seguir sin trabajo?”, se preguntó Cristina, quien de todas formas destacó las decisiones tomadas en torno a la cuarentena para prevenir el coronavirus, aunque se lamentó: “Nosotros dependemos de que los chicos vuelvan a la escuela para poder vivir”.